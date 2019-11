A través de la presentación de un proyecto al ejecutivo municipal, Pueblo Libertador busca con esto poder acceder a un cajero exprés. La Sra. Cjal electa, Pamela Cañete, en dialogo con “La mañana de noticias” dijo al respecto “nosotros no podemos tener cajero porque no hay ruta, por esto los bancos no toman los riesgos para viajar a reponer el dinero.”

“Nos contactamos con una empresa de cajeros exprés; estos podrían estar ubicados en los supermercados ya que si exigen una infraestructura determinada, instalación de luz, WiFi, etc. De la compra de este tipo de cajero se haría cargo el municipio, el monto está cerca a los $500.000 además de la reposición del dinero del que también estaría a cargo la municipalidad, con sus respectivas ganancias, por supuesto. La decisión ahora es del ejecutivo.” Explicó Cañete.