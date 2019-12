El día martes 10 de diciembre, asumió como concejal de Pueblo Libertador, Pamela Cañete. En diálogo con “La mañana de noticias” ha hecho referencia a uno de los proyectos en el cual está enfocada. Se trata de un cajero para el municipio que según expresó cañete “el año que viene en el caso de no concretarse lo volveré a presentar porque es algo que todos necesita; la semana pasada la gente me contaba que es un gasto tremendo tener que viajar hasta Esquina y si no hay plata en los cajeros aún más.”

Además, la nueva legisladora del pueblo ha convocado a los jóvenes; manifestó que “Quiero que los jóvenes se sientan representados, que se acerquen para realizar proyectos. Somos muchos los jóvenes capacitados y podemos trabajar en conjunto.”