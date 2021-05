Encaminadas las elecciones en todo el territorio de la provincia de Corrientes, las localidades se encuentran definiendo poco a poco las candidaturas y proyectos como ofertas electorales a la sociedad.

Desde Pueblo Libertador, el vice intendente Humberto Osorio, dialogó con nosotros para comentarnos sobre cómo avanzará dentro del ámbito político.

“Por el momento lancé mi pre candidatura hasta que se confirme la misma. Estoy en la conversación política con gente de mi partido (PANU) para ir hacia la candidatura como intendente. Yo estoy con mi equipo de trabajo que me apoya, y con todo lo que hemos pasado en estos años con esta gestión, en la cual, a mí se me dejó de lado prácticamente, es lo que me lleva a impulsar mi candidatura y creo merecer la posibilidad. Vamos a evaluar junto a la gente que me acompaña y el partido”, afirmó Osorio, sosteniendo que ante la falta de acuerdo con la estructura partidaria, se ve dispuesto a ir por otras alternativas desde afuera.

“Dentro de mi partido, entre los meses de diciembre y enero, se conformó el nuevo comité en donde hubo una lista consensuada después de tantas idas y vueltas, pero en esa lista conformada no hay democracia, está muy ubicado hacia un sector en particular, entonces es difícil que sea candidato por dentro del PANU, pero estamos evaluando y veremos qué pasa. Acá lo más importante es que a ciudadanía me apoya. Si el partido no lo ve así habrá que ver cómo se darán las cosas, pero yo tengo el apoyo de mucha gente. Yo estoy hablando con distintos sectores políticos”, agregó.

Asimismo, señaló “Mi relación con el intendente está muy bien, como siempre, la relación política se ve en estos momentos en diálogo, estoy esperando respuestas de su parte. Estamos en plena conversaciones, pero estamos bien. Yo no me bajo de la candidatura como intendente. Hay gente dentro del partido que está de acuerdo con eso, aunque no seamos mayoría. Dentro del partido hay un sector mayoritario del que no tengo nada en contra, pero defiende intereses muy particulares sólo de ese sector, está conformado por familias y a veces no escuchan los demás intereses. Por eso tenemos la intención de cambiar ese tipo de política, tratando de hacer bien las cosas. La gente espera que haya más transparencias y proyectos para la comunidad. La gente sabe votar, no hay que subestimar el voto, y todos tenemos derecho a postularnos, es el pueblo el que decide”.

“Dentro de nuestro sector hay concejales que en su momento harán público esto, yo estoy abierto, conversando con todos los sectores políticos, ya sea dentro del PANU o con la oposición. Vamos a armar un equipo que pueda llegar a ser gestión para los próximos años” expresó el vice intendente y finalizaba con la comunicación.