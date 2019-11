Pueblo Libertador tiene la oportunidad de ser Sub sede de la Pre Fiesta Nacional del Chamamé. El director de Cultura del municipio, Yamil Gómez, explica en diálogo con “La mañana de noticias” en qué consiste esta pre selección en los diferentes rubros artísticos. “La propuesta surgió en los Juegos Culturales de Corrientes; la directora me dio la noticia de que este año no se realizaría la misma en Esquina así que decidimos hacerla aquí, en Pueblo Libertador.”

El certamen se realizará el domingo 24 de noviembre en plaza San Martin, a partir de las 17:00 hs. El referente del municipio, además, indicó “en este certamen se dará la elección de los representantes en música (cantante solista y/o dúo, instrumental solista y/o conjunto, etc.) Y en danza (pareja de ballet, estilizado y otras variedades). Se invita a todos los que quieran participar. Tenemos varios inscriptos ya, así que el pueblo está esperando ansioso el día.”