En contacto telefónico, Ariel Arce, dirigente del Partido Liberal de Pueblo Libertador, dialogó con La Mañana de Noticias para comentar sobre las decisiones que se vienen tomando dentro de la estructura partidaria y sus sectores, encaminadas las elecciones del 29 de agosto en donde Libertador votará para elegir sus nuevas autoridades municipales.



“Nosotros, como un sector del Partido Liberal (disidente), decidimos quedar dentro de la alianza gobernante, Unidos por Libertador. Vamos a apoyar

la continuidad de la gestión de Arnoldo Arce y vamos a seguir trabajando de la manera en la que lo venimos haciendo.

Respeto a Victor Ayala como presidente del partido, aunque en su momento él dijo que según la Carta Orgánica del Comité yo no pertenecía a la estructura ni estaba afiliado. Lo importante es que siempre respeté las decisiones, aunque el comité nunca funcionó como tal”, manifestó Arce a inicios de la comunicación, aclarando los motivos por el cual no acompaña a decisión del presidente del liberalismo que decidió apoyar la candidatura de Osorio.



“Por años acompañamos a la gestión actual. En su momento fui candidato a concejal por el Liberalismo, no pueden decir que no soy parte del partido. Hoy me reuní con el sector que decidió no acompañar al presidente Ayala sino quedarnos dentro de la alianza Unidos por

Libertador, la alianza gobernante.

Podemos decir que el partido está dividido. Nosotros vamos a trabajar por el partido a nivel provincial por la reelección del gobernador Valdés”, agregó.



Asimismo, expresó “Hoy estamos enfocados en las elecciones del 29 de agosto, después veremos como sigue el destino del Partido Liberal en Libertador. Creeos que hay que darle otra oportunidad al intendente, viene haciendo muchas obras y trabajando junto a la provincia para beneficio de Libertador de manera conjunta con el gobierno provincial”. Finalizo Ariel Arce