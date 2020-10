El ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, comentó en conferencia de prensa los detalles del aumento salarial para los empleados estatales en Corrientes.

Detalle del aumento anunciado por el gobernador a travès de sus redes sociales

Aumento de un 10% en los Plus I y II, para trabajadores provinciales activos y pasivos, que se continuarán abonando de manera unificada. • Incrementa de $11500 a $12650

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (excepto Docentes, Seguridad y categoría 180 de Salud): • 10% de aumento en la asignación de clase de todas las categorías • $500 de incremento de bolsillo para la escala única y de computación

SALUD: • Categoría 180: 20% de aumento en la asignación de clase • 30% de aumento en las Guardias Médicas • 10% Becas Residentes

DOCENTES: • $1000 de incremento al Fondo Compensador Docente, siguiendo criterio

FONID • $600 nuevos de aumento al básico

VIALIDAD: • 10% de incremento en el básico SEGURIDAD: • 7% de aumento en el Valor Punto • 7% de incremento en el mínimo garantizado • Se duplica la cantidad de puntos de las guardias rotativas y se incrementa el código 122 Adicional Remunerativo Mensual

Con una inversión mensual adicional de $180 millones, continuamos pagando el bono de $10000 -a partir de este mes, remunerativos no bonificables- para personal de salud y seguridad afectado por la pandemia. • Además, se adicionan $4000 no remunerativos.

El Ministro de Hacienda Marcelo Rivas Piasentini, habló en conferencia de prensa para explicar los aumentos salariales estipulado para el mes de octubre, para la administración pública y en particular para los profesionales del área de salud, seguridad y docencia.

El Ministro de Hacienda Marcelo Rivas Piasentini, expresó que “tenemos medidas de carácter individual y general en cuanto a aumentos salariales, las de carácter individual son para el sector de la salud y seguridad, ambos sectores”.

Asimismo, el contador Rivas Piasentini, detalló que “el plus 1 se incrementa el 10% a partir del mes de octubre, el plus 2, también ese incrementa un 10%, ambos plus, están siendo pagados de manera unificada, para evitar aglomeramiento en las filas de cobro, por terminación de DNI, en las fechas que oportunamente se darán a conocer”.

Además, el Ministro de Hacienda, puntualizó que “el plus unificado se viene abonando en el orden de 11.500 pesos mensuales, y en octubre asciende a $12.650 por agente, manteniendo la modalidad unificada, también alcanza a los jubilados”.

Al mismo tiempo, el contador comentó que “lo que se venía pagando como adicional a profesionales de la salud y seguridad, hemos decidido incrementar el adicional un 40%, los primeros 10 mil serán remunerativos, y los 4 mil que se incorpora, siguen siendo no remunerativos. Alcanza aproximadamente a 16 mil agentes”.

En otro sentido, el Ministro de Hacienda, manifestó que “en lo particular, respecto del sector docente, la corrección salarial del mes de noviembre se adelanta al mes de octubre, en 600 pesos nuevos, que se incorporan al básico del sector y se corrige el fondo compensador provincial, que estaba estipulado en 700 pesos, se va a incrementar un 40% para que llegue a mil pesos”.

En lo que se refiere al sector de salud, el funcionario provincial, mencionó que “las guardias activas se corrigen un 30%, hoy una guardia activa de 24 horas, está en 3.394 pesos pasa ahora a 4.412 pesos, en las guardias que se prestan en emergencia y terapia intensiva, las guardias duplican el valor respecto del resto de las guardias”.

Y agregó que “en Vialidad Provincial el incremento será del 10% en el valor básico del escalafón”.

Por otro lado, de un posible aumento en los próximos meses, el contador Rivas Piasentini, mantuvo que “no es el último aumento, siempre hay una media más, pero no tenemos certeza de cuándo, estamos convencidos que la corrección salarial genera un impacto económico importante en los trabajadores”.