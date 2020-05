La Asociación de Gimnasios de Corrientes presentó un protocolo que permita reabrir sus puertas.

Este protocolo consiste en una serie de normas y medidas adaptadas para cumplir al momento de reapertura. Según la noticia que se dio a conocer, los gimnasios se comprometieron al seguimiento de las mismas, entre las cuales el distanciamiento, el uso de barbijo y la limpieza y desinfección constante cada 45 minutos, forman parte del protocolo establecido para los alumnos y el personal de entrenamiento.

“Como casi todos los comercios, para nosotros también fue difícil. A principio me sentía muy impotente por no saber qué hacer, y sin saber si había alguna fecha límite determinada” expresó Norberto Codazzi, profesor y propietario de uno de los gimnasios locales, en contacto con La Mañana de Noticias.

Después de más de 60 días sin actividad, muchos clubes y gimnasios se han afectado en cuanto a su economía. Para muchos los servicios de luz, agua y alquiler no se han suspendido y la recaudación para el pago de los mismos los pone en una situación complicada.

“Hay que empezar de nuevo y reacomodarnos” refirió el profesor, comentando, además, que para horas del medio día, todos los propietarios de gimnasios de la localidad deberán reunirse con el intendente municipal Hugo Benítez en su despacho para abordar a la cuestión, estimando las reaperturas el 1 de junio.

“Es bueno que nos convoquen, porque cada rubro conoce sus técnicas. Es importante y aprovecho a decir que el comité va a funcionar mejor siempre que tenga en cuenta a los protagonistas de cada sector. A raíz de esto, iré con algunos alumnos y sugerencias para considerar. Voy a proponer algunos recaudos más aparte de los establecidos desde provincia para reforzar la seguridad” manifestó Codazzi y continuó “En los gimnasios también existe la disciplina y la importancia por la seguridad de los alumnos. Mucho antes de la pandemia, cuando algunos llegaban con síntomas de resfrío, pedíamos que no asistieran para que no contagiaran al resto. No creo que una persona de este ámbito tome medidas de manera irresponsable. Esto también es un negocio y si no se abre no se sostiene, por eso vamos a hacer los deberes como correspondan”.-