Luego del escandalo por el cuestionario sexual que fue entregado alumnos de 13 y 14 años, de la Escuela Normal Dr. J Alfredo Ferreira , el Profesor Gustavo Piaggio dialogó con «La Mañana de Noticias» para contar que fue lo que paso y el pedido de perdón de su parte.

«Estoy transitando un momento medio complicado, más que nada emocionalmente, lo primero que tengo para decir es que cometí un error, en base a ese error tanto en el texto como en su contenido para la edad de los chicos, ese no era el fin pedagógico que yo pretendía, como consecuencia de eso pedí disculpas».

«El fin pedagógico trataba de un verdadero o falso y no de una encuesta, entender que los saberes van desestimando mitos, Formación Ética y Ciudadana habla de la trayectoria como persona, la ESI es transversal pero bueno tengo que decirlo de vuelta que no correspondía, hablé con algunos padres para pedir disculpas. Esto es una tormenta pero el error no soy yo, yo cometí un error y es parte de mi persona, me equivoqué y a mi no se me escuchó y entonces estas estan siendo las consecuencias».

«Yo solo espero volver a estar fuerte, entusiasmado, que Esquina comprenda nomás»

«Agradecer a la gente que me llama, que viene a mi casa, que me manda mensajes, gente que no conozco, ex alumnos, que se deje de mirar para un costado como sociedad también y que se empiece a hablar bien. Que de mi error se pueda sacar algo bueno».

«En este momento a mi me mandó licencia un psiquiatra, esa es mi realidad, y también fui apartado del aula, a mi los chicos me conocen no tengo que decirles nada».