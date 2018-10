El Profesor Darío Muñoz, de la EFA de Libertador relata la situación bochornosa que vivió en un negocio de Esquina con la esposa del Rector de la EFA. En contacto con TN Esquina dijo: “Estuvimos en un negocio, mercando cuando se acerca esta señora con dos testigos allí, ni permiso, ni buen día. Se acerca a mí y dice “Acá te traigo algo para que me firme. Hay un acta que tenés que firmar tu renuncia. Yo pregunto de dónde la renuncia, si hace más de nueve meses que no trabajo más. Siempre me dijeron que terminaba el contrato y se terminaba todo. Entonces me dijo “Yo no quiero discutir. Aquí te traigo tres testigos y me tenés que firmar sí o sí “Firmame y firmame y me atacaba”.

“En un momento estuve leyendo y le digo esto no lo voy a firmar porque no es el lugar indicado para eso y no lo firmé. Quiso hacer firmar a los testigos que tampoco quisieron, le dice al comerciante que le firme y tampoco. Entonces el comerciante la saca para afuera y le dice que acá no es el lugar indicado para eso. Una vez afuera me trajo una madre y me volvió a atacar de que le firme y que le firme, que era mi renuncia, que me fui, que no trabajaba más. Me negué a firmar y la madre también, ella, la madre, le dice llámele al lugar de trabajo para que le pueda firmar. Eso fue lo que pasó”.

“Yo voy a negarme a firmar y voy a conectarme con el gremio, que ya lo hice. Enviaré mi situación en Corrientes y después de allí vamos a ver qué es lo que va a pasar”