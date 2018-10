Prof. Natalia Patti:”Este hecho ocurrió en la ciudad de Goya y ellos se vinieron hasta Esquina e involucraron a la gente de la Comisaría Segunda”.

La Profesora Natalia Patti vivió el fin de semana del 16 de Setiembre un hecho bastante curioso. Razón por la cual da intervención al Juzgado de Instrucción. En contacto con TN Esquina, narró el hecho. Dijo: “A partir del 16 de setiembre sucedieron varios acontecimientos poco agradables. En Primer lugar ese domingo, tal como dejé sentado en Fiscalía el lunes pasado, llego a casa y me encuentro con el padre de mi hijo, Brito, la mujer de él, Falcone y un amigo Rivero y con gente de la Comisaría Segunda, el patrullero T 701, que me preguntaban dónde estaba mi hijo, a lo que yo contesto que a mi hijo lo tengo en Goya, que había ido a visitar a su padre el sábado anterior con la novia y me respondieron que él había robado a su padre una suma de 500 mil pesos y que el padre ya había hecho la denuncia”.

“Intentaron por todos los medios, incluso de acusarme de cómplice, de obstrucción a la investigación, me acusaban de un montón de cosas hasta que el lunes siguiente hablé con el comisario quien desconocía absolutamente ese accionar de la gente que estuvo ese domingo 16 entre las 15 y las 18 hs. El comisario me decía que no se puede mover nada sin su autorización. Fui acompañada de una abogado y efectivamente el comisario no había autorizado nada”.

“La cuestión parece ser que el padre llegó con la denuncia y él movilizó a la fuerza de alguna manera sin ninguna orden judicial. Para que la gente entienda, este hecho ocurrió en la ciudad de Goya y ellos se vinieron hasta Esquina e involucraron a la gente de la Comisaría Segunda. Es muy extraño esto. No solo eso, sino que buscaron por cielo y tierra a mi hijo porque querían llevárselo, pero dónde si no existía una orden de detención”.

“Conseguí un abogado y denuncié a mi ex marido por las amenazas del padre, allanan mi casa y les repito lo que pasó el domingo, donde me dicen que nadie solicitó el apoyo de la fuerza de Esquina. Hasta se pensó que fueran policías falsas, pero yo llegué a la Segunda y allí encontré al que fue a buscar a mi hijo”.

“Miércoles 19 llegó la orden con gente de la brigada y pidieron la colaboración de la Comisaría de la Mujer. Llevaron detenido a mi hijo y al rato lo dejan en libertad por falta de pruebas. Para llevarlo habías pruebas suficientes y luego no hay pruebas suficientes. Aquí hay algo que no encaja. Cómo puede ser que lo hayan llevado con pruebas suficientes y luego lo suelten por falta de pruebas, pero hay más. Acá en la Comisaría de la Mujer pegaron a la novia de mi hijo que tiene 16 años, hecho por el cual su mamá denunció en Fiscalía”.

“Es todo tan raro porque cada día van surgiendo más cosas que en vez de generar respuestas, me generan más dudas porque la semana pasada me enteré por el abogado que no es la primera vez que el padre de mi hijo denuncia a una persona por un robo. Hace unos tres o cuatro años denunció a su hermana por un monto aproximado de 400 mil pesos. Es una conducta repetitiva y son montos medio altos para un monotributista básico”.

“He querido que esto se haga público. No se puede actuar con total impunidad. Y quiero decir que los responsabilizo públicamente si a mi hijo o a mí, o a la novia de mi hijo nos pasa porque puede haber represalias y quiero que se sepa públicamente”.