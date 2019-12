Luis Traverso, docente de la Escuela Milessi N° 632 ubicada en el Paraje Santa Librada de nuestra localidad emocionó a la sociedad a través de un video en el que los protagonistas fueron dos de sus alumnos –Román y Juan Cruz-. Según manifestó Traverso “Acá son como ídolos, gracias a los dos, seguimos recibiendo permanentemente las cosas que envía la gente de regalo para todos los alumnos de la escuela.”

El docente denominó al video “El valor de las pequeñas cosas”; se trata de un regalo hecho con sus propias manos para sus alumnos fanáticos de maquinarias de construcción, Traverso realizó unas miniaturas de las mismas en cartón y filmó la reacción de los niños que emocionó a toda la sociedad esquinense, Traverso expresó que “el video se fue dando, no se planificó nada. Ellos me contaban que siempre cerca de su casa veían una excavadora y me pedían que les dibuje una maquina en su cuaderno, un día les hice una maquina de cartón a cada uno y su reacción fue la que llegó a la sociedad a través del video”

Gracias a Román y Juan Cruz la institución recibió en los últimos días donaciones de juguetes para todos los niños “La alegría de ellos se refleja en el video; gracias a ellos, los protagonistas, conseguimos regalos para todos los alumnos, desde el Colegio Divino Salvador, los padres de los alumnos de la Escuela Normal me entregaban regalos para ellos también y mucha gente más.”