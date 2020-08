El hecho ocurrió este miércoles al medio día, donde una mujer, (Daniela Franco) se encontraba en la cocina junto a su esposo y mientras se preparaba el almuerzo, quisieron guardar un tubo de gas nuevo, pero éste venia con perdidas.

Durante una comunicación telefónica, la mujer nos contó que “Compramos un tubo de gas y todavía no íbamos a usarlo, sino que lo tendríamos de reserva. Cuando mi marido lo trae a la casa nos damos cuenta que la perilla estaba fallada y empezó a liberar mucho gas. Como estaba cocinando el gas tuvo contacto con la hornalla de la cocina encendida y empezó a prolongarse el incendio. Mi marido atinó a cerrar pero no pudo, por lo que salimos a correr. Al inhalar mucho gas me desvanecí y me porque algunas marcas. Afortunadamente los chicos estaban afuera y un vecino bombero, José Gómez, nos asistió, entrando con valentía y controlando todo”.

El marido de Daniela tuvo como consecuencia lesiones en su brazo, por lo que fue atendido en el Hospital local y fue dado de alta horas más tarde. Ambos fueron hospitalizados a tiempo.

“Estamos muy agradecidos con las personas que nos ayudaron. Esquina es muy solidaria. Los daños materiales e reponen y afortunadamente no tuvimos inconvenientes mayores, pero por esto fuimos a reclamara al local que controle los artículos que vende” agregó, refiriendo al comercio del barrio y a sus proveedores de gas, ya que no es a primera vez que se halla deficiencias en el producto.

“Estamos muy agradecidos por la gente que nos ayudó y no dudó en darnos una mano. Muchos se comunicaron. Nosotros somos un matrimonio joven que hace poco empezamos con nuestro hogar, con un poco mas de trabajo vamos a seguir”. Resaltó Daniela, agradecida por la predisposición de la ciudadanía ante lo ocurrido.

Por su parte, el marido expresó que “gracias a Dios todas las lesiones son leves y la gente colaboró mucho desde el primer momento”.-