PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA: La explicación científica sobre la efectividad del preservativo

La Fundación Huesped repudió la “barbaridad” que dijo Albino en el Senado y explicó por qué sus dichos son una “mentira” que generan “miedo”.

“Entre las barbaridades que hemos escuchado de la exposición del doctor Abel Albino en las audiencias del Senado hay una que merece una aclaración particular”. Así arranca el comunicado que emitió la Fundación Huesped para desmentir los dichos del médico y explicar con rigor científico por qué es importante usar preservativo.

Albino afirmó este miércoles en la Cámara alta que se debe “educar para el amor, no para el sexo animal” y pidió que los jóvenes entiendan que “el profiláctico no protege de nada porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana”.

“La elección del material porcelana como contraposición al látex de los preservativos no es inocente y tiene por objeto generar miedo en la población”, advirtió Huesped.

Y explicó con detalle: “Los virus fueron descubiertos en 1899 como agentes infecciosos que, a diferencia de las bacterias, pasaban de largo por filtros porosos de porcelana no esmaltada. Los poros de esos filtros son lo suficientemente grandes como para que pase el agua, lo que en ella esté disuelto y los virus, pero demasiado pequeños como para que pase una bacteria, un hongo o un protozoario. El latex es impermeable, no tiene poros como la porcelana no esmaltada. A menos que se rompa, el preservativo es seguro”.

Además, añadieron los expertos de Huesped, “los virus como el HIV son parásitos obligados intracelulares. En este sentido, las células infectadas con virus HIV que podrían ser causa de un contagio son tan grandes que no pasan los filtros de porcelana y, por supuesto, tampoco atraviesan el impermeable látex”.