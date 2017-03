Pareciera que el presidente del Honorable Concejo Deliberante no se enteró que ya finalizaron las vacaciones. El miércoles pasado el presidente del Concejo Dr. Eduardo Davicino citó a su oficina para este viernes a las 11 de la mañana a la señora Verónica Machado, para tratar sus problemas en el ámbito general de la vida, tiene un hijo discapacitado, ella problemas de salud y problemas de vivienda.

Desde las 10 de la mañana la Sra. Machado aguardó que se hiciera presente el Dr. Davicino y llegó las 12:30 del medio día y nunca apareció. Por otro lado la producción de TN Esquina pudo corroborar que la ausencia del Presidente del HCD casi nunca se encuentra en su despacho un lugar que debería atender con responsabilidad ya que fue elegido por la ciudadanía y se debe respeto a cada uno de ellos.

La Concejal Silvana Bianchi corroboró lo que pudo TN Esquina de la ausencia del Dr. Davicino en su lugar de trabajo.

Concejal Dra. Silvana Bianchi: “Llegué al Concejo y me encontré con este caso. Estaba en la asistencia y la Sra. Machado recibe ayuda por parte del municipio, donde le compran los medicamentos y también le dan los pasajes para ir a los médicos que ella necesita. No es bueno usar este tipo de cosas para hacer campaña, ya que sabemos que este año es un año electoral y siempre se utilizan a las personas para poder sacar un voto y eso no tiene que ser así”

“Acá ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas, como todos los que están acá están viendo que no hay ningún papel por ningún lado ni en el escritorio de la secretaria del Vice Intendente. Es una falta de respeto que ya hayan pasado las 11 de la mañana y no haya ninguna nota de entrada. Hay muchas cosas que se deben hacer correctamente, y está mal que encierre documentaciones que es para todo el cuerpo de trabajo, no solamente para él. Esperemos poder cambiar eso” finalizo

Foto: Actualidad Esquina