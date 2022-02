Contacto telefónico en este caso con el presidente del Club Náutico y Pesca, Omar Bordón, para hablar respecto a la fiesta nacional del Pacú, que ya está a muy pocos días de la fecha.

Omar, estamos ya próximo a lo que va a ser la fiesta nacional del Pacú, como se vienen los preparativos.

“Bueno, exactamente, ya estamos prácticamente entrando a la semana del Pacú, la verdad que este se viene bien. Estamos trabajando en cuanto a lo que hace, a la pesca en extinción, se está inscribiendo desde ayer, se inscribe en horario de la tarde a la mañana de 9 a 12 de la tarde de 17:30 a 20:30, la gente viene a inscribirse. En cuanto a lo que respecta acá a Esquina, este todavía es muy lenta, la inscripción, pero si lo que es la inscripción por ejemplo de los pescadores de afuera que por ahí están preguntando. Y también tenemos por ahí algunos dando vuelta que todavía le está costando encontrar este guía. Hay tres formoseño que están por ahí buscando eso alguno por dos días y bueno este. Gracias a Dios creo que vamos a colmar las expectativas que nosotros nos propusimos de por lo menos llevar adelante la fiesta, y si bien por ahí no vamos a alcanzar lo de otros años de 300 o 300 y pico de embarcaciones porque sabemos que también no está muy buena la situación económica del país, pero lo importante es que la de la fiesta siga, no pierda la continuidad y que el pescador tampoco pierda ese interés por la fiesta y ese amor y la gana de participar que tienen por la fiesta del Pacú”.

Edición 36, ¿no?

“Exactamente edición 36”.

La fiesta Nacional del Pacú nunca tuvo un corte ni en tiempo de pandemia, el año pasado se realizó.

“Exactamente, lo que tuvimos charlando hace dos días en Goya con los organizadores de La Fiesta del Surubí, de la importancia de no cortar la fiesta hoy, por ejemplo, Goya por ahí tiene un poquito de problema, porque ya dos años no se hizo, pero el problema que están teniendo hoy día, en este momento, es que tienen más de mil cien inscriptos y el río así con la altura que está, no le da para todos los pescadores, entonces no están sabiendo cómo poder llegar, no es cierto? Ese problema que tienen. Pero, todavía falta, el río, el agua puede subir y eso le va a llevar a que ellos puedan tener una fiesta normal, digamos”.

Por ahí también se escuchó que podría existir la posibilidad de suspender la Fiesta Nacional del Pacú.

«No, no, no, no todo es rumores por ahí malintencionada. Pero no, no. Nosotros estuvimos en Recursos Naturales y sabemos que también tenemos el apoyo de ellos, el apoyo del gobernador e inclusive nos alentaron a seguir adelante. Le explicamos cuáles eran y pero yo creo que en este momento el agua está creciendo. Por ahí, ya que estaba retirada acá, por ejemplo, en lo que es el Náutico que estaba retirada hoy ya tenemos ya agua que están bañando las cosas, de acá frente a la institución. Pero el agua sigue, sigue creciendo. Si bien el Paraná, es el que sigue creciendo, pero esa agua permite entrar acá, pero seguramente no vamos a ocupar la cancha tradicional, sino la que se va a hacer en el Paraná. Se va al Paraná y con entrada a La Guara se va a sondear, digamos, hasta dónde se puede entrar con las lanchas grande y bueno, hasta ahí se va a hacer la cancha. Pero este lo que queremos es que tanto la lancha grande como la chiquita, como los canoa vote tengan la misma, la misma posibilidad no cierto de pescar en el mismo lado. Entonces la cancha va a llegar hasta ahí donde puedan entrar los botes grandes”.

Sabemos que como es fin semana largo va a existir mucha convocatoria de turistas que no solo van a venir a participar de la fiesta sino también a pescar, ¿Cómo van a solucionar ese tema?

«Y no es nada lo que se envió a saber lo que por ahí no podemos cortar, tampoco lo que es el trabajo de lo de las distintas cabañas, de los distintos pescadores. Lo que se envió a recursos naturales para que se vede para únicamente lo que es este el Pacú, digamos la especie el Pacú por ahí, si pueden salir un viernes a pescar lo pueden hacer, pero sabemos que se va a estar controlando lo que es la especie Pacú y sábado, bueno, como es natural, el sábado y como siempre le corresponden no cierto a lo que es la fiesta, entonces creo que ahí van a tener un parate, o por ahí pueden ir un poco más, más allá, más arriba, no es cierto los pescadores que no participan».

Tratar de no pasar por donde está la cancha.

“Si, pero no lo van a poder hacer porque lo que va a ser en la cancha es el margen izquierdo del río Paraná sobre la costa correntina con entrada en el Aguaraí. Están chequeando los fiscales generales hasta dónde se puede llegar con lancha grande para hacer ese tema”.

Se está sacando pieza en esa zona este justamente porque es parte del Paraná.

“Exactamente se estaba sacando piezas. Por ahí vimos algunos en algunos posteo de facebook algunas piezas no como este antes se sacaba acá. Sabemos que acá tienen la comida por excelencia, pero el Pacú viene por el río Paraná y bueno después entra acá lo que es el delta esquinense en busca de otro tipo de comida. Confiamos que por ahí pueden venir o van a estar, de hecho ya están. Yo creo que hoy fueron a ver un poquito y a probar un poco lo que es la pesca del Pacú”.