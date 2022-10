La tarde de más impacto es el nombre del programa que conduce quien se jubiló como docente y ahora disfruta de su otra pasión: la radio. Lo acompaña un joven que, mientras sigue cursando el secundario, sueña con convertirse en periodista de espectáculos.

Plinio Armando Tognola fue perdiendo con el paso del tiempo su capacidad auditiva. Exequiel Arellano, por su parte, tiene una discapacidad visual de nacimiento. Sin embargo, ninguna de esas situaciones adversas los abatió. A partir de la semana pasada formaron una dupla que, de lunes a viernes de 18 a 20.30, informa y entretiene a los oyentes a través de un programa que se difunde en Esquina de manera simultánea por radio Rivadavia y Radio MAS 105.5.

Aunque cada uno transitó diferentes épocas y caminos que inclusive los llevaron a otras tierras que no eran de su ciudad natal, ahora cada tarde se reúnen en una emisora.

«Trabajé como docente casi toda mi vida», recordó Tognola, que consiguió su primer trabajo en una escuela de la ahora localidad turística de Misiones, El Soberbio. Después, por asumir nuevas responsabilidades, se tuvo que ir mudando de colegios, pero siempre en el territorio de la vecina provincia.

Hasta que llegó el tiempo de jubilarse y decidió regresar a Esquina. Pasaron 21 años de aquel retorno. Un año antes de esa mudanza nació Exequiel.

Sin embargo, hasta ese momento y por las siguientes dos décadas sus caminos no se cruzaron. Durante ese periodo, ya en su terruño, Plinio trató siempre de realizar actividades que lo mantuvieran activo. Hasta que, de la mano de uno de sus tres hijos, hace 11 años, comenzó a ser parte de una radio. Ese medio de comunicación que aprendió a amar de niño.

Es que en aquellos años, cuando aún era pequeño, no había muchas opciones. En el dial lograba sintonizar «solo una AM de Corrientes, alguna que otra de Entre Ríos y radio Rivadavia, una emisora de alcance nacional, de la que a partir de este año somos parte», contó Tognola sin ocultar su alegría.

«En esos momentos, la radio oficiaba de televisión en nuestro hogar», graficó y añadió luego que fue un tiempo en que disfrutaba desde los relatos de partidos de fútbol hasta historias que con palabras, sonidos y hasta silencios creaban las más diversas imágenes en su mente.

«Desde que comencé en la emisora estaba por la mañana, pero este año estoy a la tarde. Y cuando parecía que mis fuerzas mermaban apareció Exequiel, que no solo me dio energía sino que además me está enseñando muchas cosas y una de ellas es que, si uno anhela algo, cualquier barrera se puede derribar», expresó el actual conductor radial, quien recordó que en sus primeros tiempos como docente fueron sus alumnos los que le ayudaron a hablar y entender el portugués que utilizaban en el poblado misionero donde daba clases.

Exequiel también es alumno, pero en su caso cursa el nivel secundario del cual proyecta egresar en 2023. Por eso -en determinados días- por la mañana va a clases de educación física. Luego asiste al aula. Allí, mediante el sistema braille aprende diferentes tipos de contenidos que le transmiten los docentes. Y en ese proceso cuenta con el apoyo de los maestros y de sus compañeros. «Siempre son muy atentos», subrayó Ezequiel.

El joven, al igual que Plinio, nació en Esquina y durante varios años caminó bajo otro cielo. «Viví bastante tiempo en Corrientes y asistía a la Escuela Especial 26», rememoró el joven que ahora vive en su tierra natal junto su abuela Luisa.

Precisamente ella, al igual que varios integrantes de su familia, acompañaron a Exequiel y a Plinio durante su diálogo con República de Corrientes. «Es la primera vez que estoy en su casa y me emociona ver el acompañamiento de sus seres queridos», destacó quien de lunes a viernes conduce La tarde de más impacto, una emisión radiofónica que tiene como coconductor al joven, quien comentó: «Antes solo hacía programas de música», por eso acentuó que ahora se siente protagonista «de una experiencia hermosa».

Sucede que hablar sobre información general es algo que siempre le gustó, aunque reconoció que tiene predilección por las noticias vinculadas al mundo del espectáculo. Y uno de sus anhelos es poder entrevistar a Nazarena Vélez.

«Me parece interesante su historia de vida y quisiera poder dialogar con ella», añadió Exequiel. Mientras tanto, con Plinio –y desde su terruño- siguen con la misión diaria de informar y entretener de 18 a 20.30.

Fuente: República de Corrientes