En horas de la madrugada del viernes, un sujeto ingresó al domicilio de una vecina de la localidad.

Gracias a la asistencia inmediata de policías en el lugar, no se lamentó por hechos mayores y se patrulló en la zona (céntrica) varias veces.

En redes sociales, la joven Ayelen Zarate Barios, publicó lo ocurrido expresando lo siguiente:

“Anoche tipo 2 de la madrugada me entraron al patio de casa, un chico no muy alto, de buzo azul, flequillo tipo rolinga, bien cortito. Me estaba lavando los dientes y escucho la puerta del patio (que casi ni ruido hizo) y miro, y él se prende por mi ventana subido a un plantero a espiar a mi casa. ¿A qué?, si todo está trancado. ¿Cuál era su intención? ¿Fue la primera vez?, todas esas preguntas están en mi cabeza y no dejo de pensar qué hubiese pasado si yo no lo veía.

Eternamente agradecida a los policías ‘Neri’ Valenzuela y Rito Fleitas que, ante mi llamado, llegaron súper rápido y patrullaron la zona varias veces. ¡Gracias!”.

En comunicación privada, Ayelen expresó su preocupación y alertó a todos los vecinos de la ciudad diciendo “cuídense y no sean como yo que pensaba que no iba a pasar nada por estar todo trancado desde afuera. Esquina no es la misma y no hay que fiarse”.