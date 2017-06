El PJ de Esquina con su presidente Aloy, Vallone y Norberto Fernández Codazzi iría con lista propia

Luego de superadas las internas del PJ en Esquina y ya pasado varios meses, el dirigente Norberto Fernández Codazzi hizo declaraciones fuertes respecto de cómo se está trabajando en el seno del Partido Justicialista. El dirigente se refirió a una reunión realizada la noche anterior en “La casa del Negro Pulé” donde “el único ausente fue Dal Lago”. Dijo: “nosotros quedamos bastante quietos políticamente hablando por una cuestión de respeto y esperando directivas de la conducción que la tiene que llevar adelante el candidato a Intendente de nuestro partido que es Hugo Benitez”

El Dr. Fernández Codazzi avanzó un sus declaraciones diciendo que “anoche hubo una reunión en la casa del Negro Pulé; asistimos todos los referentes, menos la parte de Dal Lago. Pasaron ya casi tres meses y no llegaron aún a una determinación, Hugo no define. Lo único que llegaron ellos a hablar es que van a hacer una alianza con otros partidos y van a correr las listas de concejales, en conclusión nos dejan afuera a nosotros. Yo les dije que eso es una posibilidad política, no hay problemas, nadie está desesperado por los cargos pero sí políticamente tenemos que tener en cuenta varias cosas: primero, que las alianzas se hacen como lo hizo Ricardo Colombi, el que quiere mostrar votos y cree que los tiene que venga con colectora y que vaya a cobrar el día lunes según los votos que saca. Segundo, nosotros hicimos una interna precisamente para mechar las listas y mostrarle a la gente que el Peronismo va a ir unido, cómo ahora le vas a decir a la gente los referentes nuestros dijeron después vemos o después hablamos”.

El Dirigente pejotista recomendó que “la mejor de negociar la alianza es que den la Vice Intendencia, claro el concejal de ellos no corre y a mi me corren y nosotros fuimos la segunda fuerza dentro de la interna. Quieren que vayamos unidos y nos dejan afuera. Vienen con esa filosofía, no es que yo me quiera abrir, es más estuvimos mucho tiempo esperando que se definan. Al presidente del partido le sacaron la llave, así fueron mechando a todos, ahora me la están haciendo a mi”.

Fernández Codazzi fue más a fondo diciendo que ellos “faltan a la legitimidad de una interna y con este criterio yo le dije: Vamos a replantear entonces tu candidatura, es una cosa que no se termina nunca. Acatamos la decisión tuya pero siempre y cuando vos respetes los resultados”. Dijo también “yo soy una persona abierta no le estoy diciendo nada fuera de lo común. Yo no estoy detrás de un cargo, esto se trata de política netamente. Hoy el Peronismo somos nosotros, el sector de Raúl Dal Lago y el sector de Hugo Benitez le guste a quien le guste. El que se crea mejor dirigente que arme su lista y se presente como nosotros. Hugo fue a casa y estoy que estoy diciendo se lo dijimos a él personalmente en dos oportunidades. Parece que nos les conviene a ellos, no estamos en los planes del justicialismo. Cuál es el titulo de todo esto? El Peronismo no está unido y no se a unir porque ellos no tienen voluntad de hacerlo”.

A pesar de todo esto, Fernández Codazzi se mostró más negociador, dijo “nosotros estamos abiertos a negociaciones, esto fue muy reciente, pero con Aloy y con Vallone nos juntaremos de vuelta y no se si no sale una lista única. Es muy prematuro decir porque esto es muy reciente, pero si presentamos, presentamos con lista completa”.

El dirigente peronista aunque confía que lo sucedido en la Casa del Negro Pulé insiste en que “están leyendo mal” los resultados de las últimos internas, “políticamente están leyendo mal los resultados que le va a llevar al fracaso a este hombre. La gente votó un peronismo unido y puro, quieren marca líquida y yo no voy a permitir que pongan un concejal que vaya y se venda nuevamente. Quieren marca líquida, Fernández Codazzi no se vende”.