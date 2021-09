Los candidatos radicales a intendente y vice, Humberto “Pipo” Bianchi y Arnoldo Rohner, dentro de la alianza de ECO + Vamos Corrientes, visitaron el estudio de La Mañana de Noticias para hablar sobre su candidatura y cómo irán avanzando conforme pasan los días de campaña hasta el 14 de noviembre, donde se llevarán a cabo las elecciones municipales junto a las nacionales.

A inicios del diálogo, el candidato a Intendente “Pipo” Bianchi expresó “La fórmula ha sido muy bien recepcionada, como así también la lista de concejales, el equipo de trabajo está muy dispuesto a trabajar y eso es muy bueno, no hubo conflictividad. Quiero contar también que no hubo discusión respecto a la fórmula, rápidamente nos pusimos de acuerdo en unificar a la UCR y ofrecer esta alternativa de dos personas del radicalismo para cargos ejecutivos, y eso es algo para agradecer también a nuestros socios. No es casualidad que hayan estado dispuestos, estuvieron al tanto de las mediciones que nos pusieron a consideración de la comunidad”.

“Las campañas electorales se abreviaron muchísimo y se apretaron bastante los tiempos, por esto le decía a Arnoldo que vamos a andar un poco cansados y esta bueno porque, eso quiere decir que hay mucha demanda y necesidad de hablar con nosotros. Por ahí, vamos a dividirnos algunas actividades, no solamente entre nosotros dos, sino también con los candidatos a concejales y los que integren este equipo de trabajo, y creo que también logramos amalgamar esta estructura heterogénea desde la diversidad que conformamos esta alianza amplia, esta noche vamos a ver si podemos elaborarlo. La idea es que todos trabajemos, aunque haya diversidad de ideologías o pensamiento, se trata de coincidir por el sentido de pertenencia en Esquina por sobre todas las cosas, aunque no se descarten que pueden parecer algunos posicionamientos o pretensiones, sin embargo, de esa discusión debe surgir siempre algo positivo. Esa es la manera de pensar que tengo y tienen quienes me acompañan”.

Por su parte, el candidato a vice, Arnoldo Rohner, expresó “Yo creo que a lo que apuntamos más es a un proyecto y a las personas que encabezan, la idea de que yo esté hoy aquí es tener un vine intendente desde el primer hasta el último día, de trabajar codo a codo y poder aliviarlo al intendente en las distintas actividades que lo atañen y de las demandas cotidianas, así también de poder ocuparme de proyectos que sean transformadores para Esquina. Mi intención es trabajar codo a codo y no pasar desapercibido, y que juntos podamos llevar todo esto adelante. En cuanto a los concejales, aunque no tengamos ningún radical, creo más en el proyecto, en las ideas y en las personas que componen, fuera de lo partidario. Creo que, tanto los concejales que van a asumir con nosotros como los que ya están van a tener la capacidad de ver que lo que estaos haciendo es bueno para la ciudad. Teneos la intención de hacer un gobierno que pueda transformar a Esquina, no un gobierno mezquino”.

Asimismo, Bianchi comentó “Con el tiempo uno se capacita y va adquiriendo información, más allá de las gestiones de gobierno por las que se hacen referencia. Estos son procesos de evolución y lo que puedo ofrecer a la gente es mi experiencia, mis ganas de servicio y de trabajo desde la gestión pública, me encanta hacerlo, más allá de los defectos y virtudes que uno tiene, siempre trate de estar a la altura de la demanda de la gente en el lugar en el que me toque estar. Creo que es muy importante y necesario trabajar sobre obras y todo lo que respecta a infraestructura en la ciudad, pero también hay otros problemas sociales que deben tratarse. Nos ofrecemos como una alternativa electoral esperanzadora para nosotros y para todos, y para ello debemos trabajar todos juntos”.

“Creo que para llevar adelante los proyectos que tenemos, es fundamental aprovechar estos cuatro años de gobierno que esperan para el gobernador Gustavo Valdés, tenemos su compromiso firme de que durante este tiempo va a volcar su experiencia, su capacidad y apoyo para esto que tenemos ideado para Esquina”, agregó Rohner, asimismo consideró “Siempre dije que cuando esto se decidiera yo iba a acompañar a quien le toara, ya sea por fuera o por dentro. Nuestros proyectos eran similares y cuando me ofrecieron acompañar como vice acepte con gusto, ya que es la forma en que podemos ir trabajando en nuestras ideas y unificar, conversando y convocando a las mejores personas de los partidos involucrados. Hubo algunos que no creyeron que esta era la vía más potable para llegar a un proyecto beneficioso para la localidad. Estoy muy contento del grupo que nos acompaña”.

Bianchi, por su lado, afirmó “Estamos a la espera de la confirmación por lanzamientos. Calculo que tendremos que viajar a Corrientes varios candidatos. Vamos a hablar con el gobernador y efectores para ver cuando empezamos. Mientras tanto seguimos con actividades en la localidad. Contar con una legisladora nacional es algo altamente positivo y valorable, debemos estrechar vínculos políticos con las demás estructuras para trabajar así en alianza. Nosotros, los esquinenses, en el orden local, debemos aprovechar esta oportunidad y sacar el mejor reíto comunitario. Es una oportunidad histórica tener un gobernador humilde y cercano”, y finalizó con la entrevista.