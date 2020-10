Encaminado a un año rico en materia electoral, varios sectores y dirigentes se encuentran dialogando, buscando un espacio o rol y pretendiendo presentar un proyecto “superador” para los votantes. El dirigente radical, Humberto “Pipo” Bianchi, comentó que “estamos despidiendo un año difícil para los gobiernos nacional, provincial y municipal.

Hace pocos días nuestro gobernador estuvo anunciando el plan estratégico participativo que convoca a todos los sectores, buscando la idea de una provincia que se espera. Es lo que me pregunto sobre nuestro presidente, el por qué no permite un espacio así para los sectores.En Corrientes si pasa, y eso es favorable y potencia nuestro gobernador. Debemos trabajar por la provincia. Somos una provincia que no se paró a pesar de la pandemia y eso es un mensaje amplio, nadie puede decir que no se convoca.

Pueden haber sectores que no sepan discernir, pueden haber diferencias en ideas, pero no podemos negar que se está invitando a todos para trabajar juntos”. En cuanto a nivel local, manifestó “vengo dialogando con los distintos sectores, aunque hay algunos con los que no nos hemos sentado a hablar, Tengo la capacidad de entender las ideas y diferenciarlas para diseñar el proyecto superador para Esquina.

En la gestión de Hugo Benitez hay una respuesta deficitaria, como así también las instituciones que dependen del municipio. Debemos estar a la altura de lo que la sociedad necesita, no solo ser efectores políticos. Este gobierno municipal no está a la altura de las problemáticas. Quienes pretendan ocupar espacios tienen que entender que el consenso también es por parte de la ciudadanía” y acotó “el efector político debe trabajar en relación a lo que solicita la comunidad. Debemos tener efectores en acción de gobierno, hay que bajar eso a nivel local.

Se pueden elaborar estrategias que encaren a los votantes, mejorando y siendo pasibles a cometer errores, pero debe prevalecer la imagen positiva de quien vaya a representarnos. La gente toma como alternativa a quien fomenta la capacidad de debatir y aspiren al bien común, e agrada que hayan mas candidatos y mas participen, eso significa que hay actividad política, pero tenemos que ir pensando en el fortalecimiento mayoritario”.-