En comunicación telefónica, Humberto “Pipo” Bianchi, referente político de la UCR y pre candidato a intendente, habló sobre las elecciones provinciales y municipales que se darán en los próximos meses de agosto y noviembre, compartiendo su visión respecto al clima político.

“Estuvimos en Empedrado, a pesar del frío, fue jornada de mucho interés político para los que concurrimos. El gobernador Gustavo Valdés estuvo presente, nos dio la bienvenida y nos despidió a quienes debíamos regresar. Ya entramos en lo que se puede decir, en una temporada de costa alta en donde hay una figura emergente en el orden provincial pero también en el orden nacional con mediciones de muy buena gestión de gobierno que el electorado correntino, en su gran mayoría, respalda”, afirmó Bianchi a inicios del contacto.

“Tenemos que actuar responsablemente, sobre todo los que somos efectores políticos. Todavía un inmenso camino por recorrer a pesar de que son pocos días de trabajo. Tenemos que tener plena conciencia de la responsabilidad al momento de hacer publicaciones en las redes sociales, ya sean imágenes, comentarios, etc. No estoy de acuerdo con los comentarios desfavorables para ningún sector político. Es importante aclarar esto por cierto grado de visualización que tiene la sociedad con uno, entonces hay que actuar responsablemente”, agregó.

Asimismo, sobre las elecciones que se darán en la provincia y en la localidad entre los meses de agosto y noviembre, comentó “Tenemos que tratar de lograr mayor eficacia y eficiencia con el gobierno provincial en beneficio de los correntinos. Esto me obliga a estar cerca del gobernador para que pueda marcarnos las coordenadas en tiempo real. En horas de la mañana estuve dialogando con él” y continuó “Nos debemos y tenemos la responsabilidad política en lo que estamos haciendo, de trabajar para que cada ciudadano tenga participación y acompañamiento, ese es el desafío político, hay que redoblar los esfuerzos. En el ámbito local me encuentro hablando con todo el arco político y están consustanciados primero, en acompañar a nuestro gobernador, también estamos hablando sobre lo que va a venir en el orden local en el mes de noviembre. Hay que estar a la altura de las circunstancias”.

“Muchos saben que hay candidaturas que suelen estar instaladas y no requieren de mucho para que las cosas ocurran. La gente de Esquina tiene para evaluar si lo que fuimos capaces de hacer hasta hace poco tiempo fue importante, si tenemos un aprobado en la gestión y si confían en que con Gustavo Valdés vamos a lograr tener un gobierno a la altura de las circunstancias si seguimos trabajando conjuntamente. Creo que es importante que lo diga. Es importante ensamblar las estructuras de gobierno de los distintos niveles para beneficio de la comunidad, cosa que no hizo el actual intendente, me consta que el gobernador hizo muchos intentos para trabajar juntos y no logró por lo obtuso y cerrado que fueron. Hemos perdido obras significativas y oportunidades para Esquina por el intendente que desestimó la ayuda”, indicó.