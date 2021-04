Encaminadas las elecciones locales para votar por el gobierno municipal, muchos sectores y partidos se reúnen para dialogar y definir sus proyectos y candidatos para los próximos meses.

El referente radical y ex intendente de Esquina, Humberto “Pipo” Bianchi, a través de un contacto telefónico comentó “Nosotros estamos trabajando en un proyecto conjunto con distintos sectores del arco opositor de la gestión municipal. Mayoritariamente, la idea que prevalece entre nosotros es armar un proyecto que sea inclusivo, que pretenda elevar la categoría de dirigencia local, tenemos recursos humanos disponibles como para armar una buena oferta electoral para la comunidad de Esquina”.

Asimismo expresó “Mucha gente no está conforme con la gestión actual y nosotros debemos ser capaces de estar en sintonía con otra comunidad y poder brindar una oferta electoral que sea tomada por la mayoría. El factor más importante que tenemos nosotros hoy, es tratar de consensuar en este espacio amplio e inclusivo muchísimas cosas que se deben tener en cuenta al momento de conformar una alternativa”.

De acuerdo a los comentarios emitidos por parte de algunos referentes de otro sector del Radicalismo, Bianchi sostuvo “Seguramente ya va a llegar el momento de hablar sobre las candidaturas, pero ahora estamos hablando de proyectos. En el espacio en el cual estoy integrando estamos viendo la posibilidad de elaborar primero la alternativa para cambiar la disconformidad que se está teniendo en Esquina, y para que podamos incluirnos en un trabajo político social de utilidad para la comunidad. En algún momento el comité radical se reunirá para hablar sobre candidaturas, pero hoy por hoy, el sector que integro, vamos avanzando como grupo de trabajo” y continuó “No tengo problema para juntarme y tener diálogo con los demás sectores del radicalismo. En nuestro espacio nos estamos conformando y me gusta lo que venimos haciendo,, y seguramente, llegado el momento, también vamos a determinar quienes nos van a representar”.

A su vez, dijo “Creemos que podemos hacer muchas cosas por el desarrollo social, trabajar con las instituciones intermedias, sean clubes o comisiones vecinales, pequeños y grandes productores locales, podemos trabajar desde esa mirada amplia que debe tener la política. La problemática local que debe atenderse por el ejecutivo municipal y el cuerpo legislativo abarcan distintas áreas de la comunidad, no sólo barrido y alumbrado”.

Según la consideración de muchos dirigentes, el retiro del actual presidente de la UCR provincial Ricardo Colombi, del campo político, es una acción favorable para la renovación. De esta misma manera, referentes locales opinan que el ex intendente Humberto Bianchi debería despejar el camino para nuevos dirigentes, y ante este planteamiento, respondió “No creo que al ex gobernador Colombi lo vayamos a jubilar. Hay una opinión generalizada de la sociedad correntina que acompaña a la figura de Gustavo Valdés, pero no se pretende jubilar a Ricardo Colombi, por lo menos desde mi lugar, de ninguna manera. Yo estoy bien donde estoy, no tengo la percepción de muchos. Siento que tengo un grado importante de aceptación en Esquina y tengo la responsabilidad de función y trabajo para dar respuesta en todo lo que esté a mi alcance. En el armado político local creo que puedo tener una opinión que no resulte muy válida por otros sectores”.

“En nuestra localidad ha surgido un inconveniente unilateral que no se ha podido surfear por el gobierno provincial por el comportamiento que ha adoptado Benítez. Lamento que esto sea así y tengamos que vivir esta situación que, para nada es responsabilidad de nuestro gobernador. Es increíble la calidad institucional que se perdió”.-