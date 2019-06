El Ex Intendente y Referente Radical, Humberto “Pipo” Bianchi, visitó los estudios de Radio Mas, en La Mañana de Noticias para compartir su opinión sobre las elecciones legislativas del domingo 2 , los resultados y las políticas que se desempeñan desde el espacio como oposición al gobierno municipal para las próximas elecciones en Octubre.

“Al hacer un análisis de los resultados obtenidos se va a pretender repetir ese acuerdo amplio que dio triunfo”, decía “Pipo” respecto a la victoria de Eco junto al Radicalismo. La base de sustentación de la alianza Eco, al ser amplia, permitió conseguir los votos (60%) que aseguraran el triunfo.

Así mismo, Pipo manifestó que las estructuras opositoras son propensas a romperse y a no continuar para las próximas elecciones de Octubre, a nivel nacional y a nivel local, para renovar bancas en el Concejo Deliberante.

“No sé quién va a confiar en Hugo Benítez o en un Luis Ojeda para un acuerdo electoral. Estoy hablando de una pérdida de calidad institucional pero también de calidad política”, refirió al gobierno municipal resaltando una “estigmatización” que lo caracteriza actualmente.

Respecto a los candidatos de ECo que conformaran lista para las elecciones en Octubre, aseguró que será difícil acordar los nombres, pero no resultaría imposible llegar al acuerdo.

“Hay que ganar a la administración desastrosa que está gobernando. Me ha tocado hablar con mucha gente en términos políticos y no hay quien no esté malo, ofuscado e indignado con la gestión municipal. La mentira fue lo que más daño hizo. La mentira falta el respeto a la sociedad”, se explayó, entre otras cosas, llamando la atención el accionar del Intendente Hugo Benítez por cuestionar a una empleada publica por presenciar un acto político de la oposición.

Continuó diciendo que quienes estarán conformando la mesa de negociaciones vivirán momentos de tensión, ya que deben transmitir los pensamientos y un posicionamiento de consideración.

“Si finalmente no tenemos capacidad de aglutinarnos en la alianza que acumula varias victorias electorales es que no estamos a la altura de las circunstancias”.

“El éxito en Octubre debería repetirse”.