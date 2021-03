En el día del natalicio del último referente popular de la Unión Cívica Radical, se celebra el día de militancia. En comunicación telefónica, Humberto “Pipo” Bianchi, referente del partido a nivel local y provincial, habló sobre cómo se encaminan desde a estructura para las próximas elecciones municipales que se darán en pocos meses y el clima político que se gesta a nivel local.

En contacto con «La Mañana de Noticias» Bianchi expreso. “Tenemos que tener la capacidad de integrar una propuesta superadora para llegar al municipio” dijo Bianchi a principios del dialogo.

Ante las propuestas y conformaciones por parte de algunos grupos que ya están llevando a cabo y dando a conocer, Bianchi dijo “son acciones de sectores y personas que, por más que comparta algo en común, no sostenga esa idea, yo prefiero ir viendo cuál es la Esquina que nosotros pretendemos y queremos, quienes estarán dispuestos a trabajar para las problemáticas comunitarias, si hay un proyecto común que nos una y si eso se puede hacer. También entiendo que la dirigencia y el orden provincial está evaluando a cada uno de quienes conforman ECO Esquina, estamos siendo analizados. Antes de hablar de candidaturas o pre candidaturas, creo que primero hay que definir y apostar la continuidad de nuestro gobernador Valdés. Quizá algunos estén ansiosos y otros pensarán que yo estoy atrasado, pero bueno, me parece que todavía hay cosas que definir”.

“Me parece que aunque se aspire a candidato o no, uno igual puede salir y ver por la gente. Creo que tenemos espacio para participar y trabajar, eso debe ser el factor movilizador, no sólo debe darse este año por ser electoral. Me parece que esto va sujeto a distintos razonamientos, uno actúa de la manera que considere que le resultará mejor” agregó.

Por otro lado, según las palabras que el pre candidato Arnoldo Rohner expresó respecto al grupo del que surgió la propuesta, en donde consideró que está formado por personas de distintos sectores y partidos, Humberto Bianchi señaló “No hay radicales disidentes, o sos radical o no lo sos. No sé cuál es la fundamentación, la verdad no la conozco. Respetando al presidente de nuestro comité, Armando Tognola, y al presidente del partido a nivel provincial, no creo que a ellos les guste que se hable de radicalismo disidente. El Radicalismo está entero, esa frase nueva de disidencia no tiene que tener entidad. Si está surgiendo un nuevo esquema al que tenemos, no me parece que corresponda”.

“Vuelvo a decir algo, creo que lo mejor que le puede pasar a la UCR es tener hombres y mujeres que quieran ser candidatos. Lo peor que puede pasarle a la UCR es no tener gente dispuesta a ello. Lo mejor es tener a muchos que aspiren a ser candidatos y después habría que ir viendo quién nos representa más. Hacer esto por fuera del partido, yo no lo haría y creo que debemos aunar por un proyecto superado. Tenemos que tener la capacidad suficiente para simular o evitar las dificultades, debemos informarnos, capacitarnos y ser mejores que ayer” finalizaba el radical “Pipo” Bianchi.