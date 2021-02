En materia política, encaminados en un año electorar, el referente de la UCR Esquina, Humberto ‘Pipo’ Bianchi, habló sobre el clima político que se ve hasta el momento.



A inicios de dialogo, Bianchi sostuvo que “hay que seguir trabajando y ver los modos de que se lleven adelante las gestiones, intentando que la provincia crezca en capacidad resolutiva y tratar de fortalecer lo que se viene haciendo bien, evitando reiterar los errores. Me parece que ese debe ser el esfuerzo puesto en función de gobierno”.



Asimismo, expresó “creo que la naturaleza de la reelección de Valdés radica en aquellas acciones positivas que está haciendo. Indudablemente eso da un respaldo. Si la gestión provincial no hubiese estado a la altura de las circunstancias se estaría tratando en mesa de discusión un nuevo candidato” y en cuanto a nivel local, dijo “todavía hay un tiempo prudencial y los tiempos se desplazan. Me parece fundamental, en lo que es estrategia de trabajo, que hay que ofrecernos como alternativa electoral con una propuesta que genere adicción en la sociedad, más allá del hombre o la mujer que pueda ser ofrecido como consideración general. Nosotros, quienes conformamos la oposición local, tenemos un enorme compromiso social. Es mucha la responsabilidad que se tiene que tener a la hora de diagramar una propuesta. Esto supera ampliamente, como paso en otras ocasiones, la consideración de formar un equipo de trabajo en donde uno pueda sentarse con un amigo o vecino y decirle que personas van a estar tratando de recuperar la funcionalidad perdida por parte de la gestion local. Si somos o no capaces, eso se verá, hay cuestiones que trabajar antes con distintos sectores. Hay que ser responsables y respetuosos respecto a los posicionamientos y manejos individuales. No hay que cerrarse, hay que abrirse a debatir y discutir, y de ahí verse si somos o no capaces de armar algo para ver que ofrecemos al pueblo”.



Según Pipo Bianchi, las elecciones no deben ser otra cosa que los intereses de la sociedad puestos a consideración de resolverlas, ya que los votantes tienen cierta medida de aquellos que se postulen a representar. Para encarar el camino de la política se debe de capacitar e instruir en grado de idoneidad.



“No me quita el sueño, pero me moviliza la idea de recuperar la funcionalidad en la municipalidad. No sé quién será el candidato de ese espacio que nosotros queremos conformar, hay mucha gente joven y que se puede considerar idónea. Hay gente que tiene ganas de involucrarse en las actividades políticas sociales y volcar su experiencia. En estos tres años d gestión actual hay un gran número de desaciertos que la gente no comulga ni está de acuerdo. Hay mucha gente que voto esta gestión y hoy no está”.



Por su parte, consideró “Creo que Carlos Oviedo es uno de los que mayor responsabilidad tiene como vice intendente. Me parece que las denuncias por irregularidad que se hayan hecho hacia la gestión no están mal, es su función. La que determina si algo está mal o no es la justicia, aunque también me llama la atención que la justicia no haya actuado de oficio en estos tres años ante muchas situaciones”, y continuó “a mí me denunciaron después que terminamos la gestión por cosas que supuestamente robé y por falsificaciones. La mentira como herramienta de trabajo o para generar rechazo hacia otro sector no dura, la mentira tiene patas cortas. En ese sentido estamos tranquilos porque en la sociedad mi imagen no se ha desvirtuado. La gente ve y el mentirle a la sociedad es un gesto de desprecio hacia la misma. Yo he visto y estuve presente en varias oportunidades cuando el gobernador llamó al intendente municipal y no atendía, pero suponía que le devolvería la llamada en vez de salir con una mentira como la que salió. Eso es lo mas incorrecta que puede hacerse, el mentirle a la sociedad. La gestión de Hugo Benítez es una de las peores que se ha visto desde que se hacen mediciones en el ámbito provincial. Uno tiene que darse cuenta de los daños que está haciendo a la institución que toca presidir”.

Finalizando con el dialogo, Bianchi comentó que “he hablado con muchos referentes del Radicalismo y todos coincidimos en poner un candidato que nos pueda representar”, refiriendo a los cambios que se darán dentro d la estructura partidaria.



“Lo más importante es la idea que debe germinar en el grupo, la cual es elaborar un proyecto sustancioso para Esquina. No somos los peores ni los mejores, solo fuimos capaces de hacer cosas que son de consideración para a sociedad y dentro del parámetro, debemos volver a una normalidad institucional. Mientras estuvimos hicimos lo posible para lograr funcionalidad en cada área que existía para ampliar, no el espacio, sino el servicio a la comunidad”.-