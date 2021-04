El Dr. Humberto “Pipo” Bianchi, médico, referente político radical y de la gestión provincial, comentó acerca de trabajos que realizan en conjunto a equipos de salud y las estrategias políticas que preparan para las próximas elecciones municipales en octubre, a través de La Mañana de Noticias.

“Estamos intensamente con muchas actividades relacionadas con la medicina, tratando de acompañar esta problemática que nos involucra a todos” inició Bianchi en la comunicación.

En cuanto a materia política, dijo “Los tiempos se van a acortando. Nosotros tenemos responsabilidades y un rol que cumplir. La gente nos visualiza como referentes sociales, políticos y nos debe involucrar seriamente en un proyecto social comunitario, además se debe tener una toma de consciencia de que se viene una segunda ola de Covid para no claudicar el sistema de salud. En esta semana nos vamos a estar reuniendo nuevamente para ver qué podemos aportar y sumar a Esquina de cara a una situación que se va a tornar sumamente difícil”.

Asimismo expresó “Creo que hay que hablar de lo que uno pueda aportar desde el lugar que le toca, qué se está haciendo y se puede hacer desde la oposición, y después van a venir a acomodarse las fichas en el tablero eleccionario de la manera en la que los distintos sectores involucrados pensemos convenientes. Mientras tanto, los posicionamientos y los intereses van a estar pugnando como siempre. La preocupación general de nuestra sociedad hoy no pasa por quien va a ser el candidato en la oposición, hay otros temas más importantes”, y continuó “seguramente habrá algún grupo que pueda estar pensando en quién será el candidato a intendente, si va a continuar esta misma conducción actual o si vamos a tener nuevas autoridades locales, pero creo que hay una preocupación mucho mayor que es la pandemia y la diseminación de la enfermedad”.

De acuerdo a posturas de otros referentes de la propia estructura de la UCR de Esquina que sostienen que los tiempos no deben demorarse y se debe poner en marcha la definición de nombres para las elecciones locales, Pipo Bianchi señaló “yo no estoy pensando en una candidatura ni hacer una nominación para candidatos a intendente y vice intendente, llegando a la famosa rosca política. Yo no me adelantaría a poner un plazo, pero eso es algo muy personal, yo estoy más preocupado por la crisis sanitaria de Esquina. Lo que estamos hablando hoy cada vez que viajo a Corrientes es de los números de hisopados y resultados, y eso es algo que no sólo no escapa a médicos sino también a sectores políticos”.

“Yo nunca dije que vaya a ser una elección fácil, ninguna elección lo es. Nosotros estamos trabajando intensamente y no necesariamente hace falta difusión. Hablo con muchísima gente y la mayoría está deseando un cambio, algunos piden que volvamos. Hay cosas que se reclaman por cosas que antes se hacían y ahora no. Volver no significa estar dentro de una candidatura o una fórmula, volver significaría retomar una modalidad de trabajo que durante 8 años hemos sido capaces de dar en medida de las posibilidades. No hay que personalizar, creo que debe encontrarse una manera de hacer las cosas que serían de beneficio para la comunidad. Si bien tenemos que escucharnos más para no cometer los mismos errores, creo que tan mal no hemos hecho las cosas, aunque tuvimos algunos errores dentro de la función pública, pero los reconocemos. Hay que tratar de congeniar más, discutir más y acortar las distancias de diferencias. Nosotros tenemos que llevar el debate interno dentro de la estructura o alternativa opositora a esta gestión de gobierno, lo que deseamos tener como esquinenses”.

Ante el planteo del acompañamiento de ex funcionarios públicos en su gestión, Bianchi dijo “Con Rubén y Eduardo Davicino tengo un gran respeto, tanto como médicos como políticos, son diferentes. Rubén viene del justicialismo, es una persona absolutamente confiable y respetable, del mismo modo Eduardo. Nosotros teníamos discusiones pero eso no ha mermado el respeto que tengo por ambos”.

A su vez, aseguró “Gustavo Valdés ha estado trabajando en conjunto con todos los municipios y con algunos, como en el caso de Esquina, no ha podido hacerlo al 100% por algunos inconvenientes de la inacción. Nosotros si llegamos al municipio vamos a poder hacerlo, pero no en beneficio de un gobierno, sino en beneficio de la comunidad que es lo único que debe importar” indicó.

Finalizando con el diálogo, el ex intendente Bianchi sostuvo “La gente, mayoritariamente, está preocupada por la situación sanitaria, y respeto a quien no piense igual, convengamos que la clase política dirigencial debe tratar de estará la altura de las circunstancias, más aún quienes tengan relación con la medicina. Creo que hay que priorizar la salud”.-