Durante las últimas horas se conocieron las fórmulas de las alianzas más importantes para las elecciones provinciales que se llevarán a cabo en el mes de agosto. En el caso de Gustavo Valdés, quien iría por su reelección, estará a acompañado por Pedro Braillard Poccard dentro del gran espacio de Encuentro por Corrientes (ECO).

En comunicación telefónica, el referente radical y ex intendente, Humberto “Pipo” Bianchi, habló respecto a las candidaturas y los proyectos que se irán definiendo conforme a la dirigencia política y las demandas de la comunidad, tanto en el ámbito provincial como en el local.

“Los nombres en la fórmula no fue algo que me tomó por sorpresa porque, se dieron muchas mediciones de perfiles, hasta último momento, para ver el posible compañero de fórmula con el gobernador Gustavo Valdés, y entre esos perfiles estaba Pedro Braillard Poccard y algunos más. Había que definir por quien probablemente reunía las mayores condiciones para poder acompañar y fuera idóneo en ese sentido”, afirmó Bianchi a inicios del diálogo.

“La gran batalla del 29 de agosto se brinda en capital en donde hay casi un 50% del trabajo electoral. A la hora de ofrecer alternativas, las piezas que se ponen tienen que tener una relación con Corrientes capital, por eso no me ha sorprendido la fórmula”, agregó.

Por otro lado, señaló “Si el candidato a senador, Diego Pellegrini, considera que los correligionarios radicales de Esquina estuvieron en contra de su candidatura, la verdad es que conmigo no dialogó, por lo que me siento aludido a eso”.

En cuanto a la ocupación de cargos legislativos que hace mucho la UCR de Esquina no consigue tenerlo, dijo “Creo que hay que hacer meaculpa y me hago cargo de esto que digo, en lo personal, con el sector estamos trabajando en un proyecto local con pretensiones de recuperar el municipio de Esquina, ese es nuestro proyecto sectorial y personal, entonces, estábamos embarcados en eso más que en ocupar un lugar entro de a legislatura provincial. Estamos más enfocados en un proyecto local en donde hay distintos efectores políticos y estructuras partidarias trabajando por un futuro más provisorio” y continuó “Nuestro objetivo es volver a una gestión de gobierno con pretensiones de acomodar la estructura municipal y trabajar en conjunto con el gobernador, alcanzando algunos objetivos que están caídos”.

Finalizando con la comunicación, Bianchi sostuvo “Desde el punto de vista político, todos tenemos que ser responsables y para lograr este objetivo de recuperar el municipio, creo que las fichas se van a ir acomodando en el tablero. Hay que tener claridad cuando se trata de un proyecto común, no poner intereses personales. El acuerdo de candidato no sólo debe ser dentro de la estructura partidaria sino también con socios y potenciales aliados que pueden acercarte al triunfo. En Esquina no hay conformidad con lo que se viene haciendo actualmente, por ello, vamos trabajando de acuerdo a la consideración de la gente para desplazar a esta estructura municipal y llegar nosotros. Confiamos en que eso es posible, pero insisto en la pluralidad”.-