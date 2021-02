Durante la semana pasada, las Federación Correntina de Fútbol convocó a una Asamblea Ordinaria donde se eligieron las nuevas autoridades y se modificaron artículos del estatuto.

Alejandro Cañete, quien estuvo presente en la reunión que se llevó adelante en la capital correntina, habló en La Mañana de Noticias para contarnos un resumen de lo que se vivió durante la asamblea.

“Las irregularidades que se objetaron por las ligas continuaron y además, se agravaron. Se aprobó en una asamblea ordinaria una modificación de estatuto y la elección de autoridades por lista completa, y lo que más se puntualizó por los presidentes fueron los balances, los cuales no podían ser aprobados ya que no se contaban con todas las documentaciones correspondientes. Esto no hizo otra cosa que corroborar as denuncias que se habían efectuado. Tanto el balance 2019 como el 2020 figuran pasivo alguno y sabemos que la Liga Esquinense de Futbol no recibió en cheques de pesos que tenía que haber cobrado, por lo que no entiendo como no puede haber pasivos si hay deudas con varias ligas” expresó Cañete a inicios del dialogo, asegurando que varios representantes de las ligas presentes se levantaron indignados por todo ello. Y agregó “El presidente de la liga de Esquina manifestó que le resultaba muy llamativo que a mediados de agosto y septiembre se cortara todo tipo de comunicación por parte de la Federación hacia quienes cuestionaban las acciones de la comisión” marcando como otra de las situaciones que dejaron mucho que desear en el actuar de las autoridades.