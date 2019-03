Persecución policial y fuga, no hay orden de detención para ninguna persona

De acuerdo a fuentes policiales de nuestra localidad sobre la detención de la supuesta persona que habría protagonizado la fuga en un automóvil desde la provincia de Entre Ríos, precisamente desde el control de Paso Telégrafo, este miércoles pasado, hasta el momento no es verdad, lo que si confirmo la fuente que se identificó a dicha persona, pero al no tener ningún pedido de detención el mismo puede transitar libremente por la ciudad como cualquier ciudadano de Esquina, y por lo tanto no se puede realizar ningún tipo de interrogatorio a fin de determinar qué fue lo que le hizo realizar la fuga en el automóvil desde el control de la provincia vecina, hasta el departamento de Goya, como así también poder determinar que transportaba dentro de dicho vehículo.

“Hasta que no se reciba alguna orden u oficio de la justicia de provincia de Entre Ríos no podemos llevar adelante ningún tipo de procedimiento con esta persona que ya está identificada, y se encuentra en nuestra localidad de Esquina”, seguramente mañana tendremos más novedades del caso manifestó esta fuente policial.