Pbro. Juan Carlos Mendoza: “Nosotros comemos y festejamos, pero no lo mencionamos al cumpleañero, que es Jesús”

El Párroco de Santa Rita de Esquina, Pbro. Juan Carlos Mendoza, habla del tiempo litúrgico que se vive con ocasión de la Navidad. En contacto con TN Esquina habla de este tema. “Tenemos que poner el acento en este Jesús que viene, que nace, que quiere salir a nuestro encuentro, que viene a traernos paz, alegría y felicidad. El 25 comienza el tiempo de Navidad que se extiende hasta el Bautismo del Señor. Lo más importante es Jesús, no las compras, las bombas, las guirnaldas, los adornos. Que no está mal uno adorne la casa, que tenga el pesebre, que pueda hacer una fiestita, pero eso no es lo más importante. No podemos perder de vista nuestra focalización que es Jesús. Muchas veces nosotros comemos, bebemos, festejamos. Grandes comilonas, grandes banquetes, pero a veces no se reza, no se bendice la mesa”.

“Nosotros tenemos la Misa el 24 y el 25 también y eso es lo más importante. Nosotros comemos y festejamos, pero no lo mencionamos al cumpleañero y nuestro corazón es el pesebre el lugar en que Jesús quiere volver a nacer, porque este Jesús viene a liberarnos de toda opresión, de todo yugo, de todo mal, de todo lo que esclaviza al hombre. Jesús vino para eso al mundo y debemos estar preparados. Para eso es el adviento que estamos terminando. Es un tiempo especial para preparar el corazón porque Jesús llega. Este tiempo es para enchamigarnos si hay peleas. Este es el tiempo de hacer las pases”.

“Que esta Navidad sea una Navidad rezada. Tenemos el 24 la Misa, el 25 tambien. Pensar con quién vas a compartir, a quién vas a invitar a tu mesa. Nosotros estamos haciendo la campaña del Pan dulce, la sidra y gaseosa. Hasta ahora la gente ha colaborado muy poco todavía. Yo el 24 paso con los presos de la Primera, la Segunda y tambien a los abuelitos del hogar de ancianos. Son pasos que tenemos que dar. Acercarnos a ese Jesús y vivir unja Navidad austera. Y yo me adherí a una campaña para que no se tiren bombas, uniéndonos al dolor y al sufrimiento de estas familias de estas 44 personas del ARA san Juan”.