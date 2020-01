Paula Basalo, autora, compositora e intérprete, nacida en la ciudad de Esquina en “La mañana de noticias” habló de su música, la misma que estará presentando este domingo 26 de enero en la 6ta Fiesta Tradicional de la Torta Carasucia. Paula relata que “Todo comenzó en mi infancia. Mis padres me regalaron la primera guitarra a la edad de cinco años. Creo que mis padres no se dieron cuenta que me regalaron alas.”

A través de sus canciones, Paula relata sobre sus raíces esquinenses, explica que “Dentro de mis canciones encontrarán muchos géneros y dentro de ellos está la música litoraleña que habla de mi raíz.” Nos deleitó con una canción llamada “Piel Adentro”; comentó que “se trata de una canción a través de la cual cada vez que la canto en la distancia, regreso a Esquina.”

Además de Paula Basalo se estarán presentando grupos musicales como Sin Fines de Lucro, Conjunto San Martin, Avareko, entre otros. El evento estará iniciando a partir de las 19:00 hs en el Anfiteatro Municipal de Esquina con entrada libre y gratuita.