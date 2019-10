El proyecto de presupuesto para el Honorable Concejo Deliberante (HCD) desató las distintas posturas de los diferentes sectores.

El concejal Patricio Schubert, quien en su momento aseguró no estar de acuerdo con este proyecto que trae consigo un aumento, volvió a compartir su opinión a través del programa “La Mañana de Noticias”.

A principios de la comunicación telefónica, el edil dijo que “Uno tiene que ser claro de cara a la sociedad. Nos debemos a las dos mil y pico de personas que dieron su voto. Estamos pasando por una situación muy delicada, donde parte de la ciudadanía de Esquina no tiene para todas las comidas del día y se está hablando de presupuesto o incremento salarial”.

Respecto a algunos dichos por parte del presidente del concejo en los medios, Carlos Oviedo, el concejal P. Schubert habría sido tachado como uno de los que más inasistencias tiene en las sesiones, y que su opinión de desacuerdo ante el proyecto resulta un poco irregular.

Ante esto, el concejal respondió que “se tendrá que hacer responsable de sus dichos como también del presupuesto que enviaron al concejo y dar explicaciones a la sociedad de porqué quieren hacer eso. Yo solo digo lo que pienso, y respecto a esto no estoy de acuerdo, sigo en la misma línea”.

Asimismo, manifestó que “como concejal, pero también como ciudadano, exijo un poco más de respeto hacia la ciudadanía y que se dejen de joder con pelotudeces. La gente necesita las acciones políticas y que hagan las cosas que deben hacer para salir adelante” y continuó “o puedo acompañar algo cuando la ciudadanía está esperando otra respuesta por parte de la clase política de Esquina. Me parece que no es el momento de apoyar un presupuesto de 30 millones de pesos. Más allá de que falte analizar me parece una locura que hayan personas que estén cobrando 1500 pesos cada 15 días y otros que pretendan cobrar más de 100 mil pesos”.

Después del 10 de diciembre del corriente año, finaliza el plazo en el cargo para Patricio Schubert, y ante un supuesto de conformar el gabinete de la gestión actual afirmó “no estoy evaluando esa ´posibilidad. Dejé de lado mi familia desde que empecé a participar en la política y prefiero dedicarme más a ella. Además soy militante de la Unión Cívica Radical”.-