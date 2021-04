En la mañana del miércoles, Patricio Schubert, dirigente de la UCR y ex concejal de Esquina, habló en La Mañana de Noticias sobre los accionares políticos a nivel local y la influencia de las mismas en la comunidad.

“Según las reflexiones que se hacen, es cierto que hay funcionarios que se olvidan de sus orígenes, es lamentable porque, por ahí, hay cuestiones y proyectos que se pueden llevar adelante, mejorar la calidad de vida e incluso bajar las banderas con las que uno batalla. Yo fui muy crítico de la obra del intendente en la cual se levantó la vereda de la Plaza 25 de Mayo cuando estaba excelente, y en su momento, en el Concejo Deliberante nosotros hablamos de la vivienda social, lo que también se habla en la Carta Orgánica, y se ha hecho muy poco con respecto a eso, por poner un ejemplo. Lo lamentable es que es el pueblo quien padece esto, es el que sufre la promesa del político, se decepciona y cada vez se cree menos en los políticos y en la política, porque se olvidan de sus discursos. Hubieron recursos que pudieron haberse invertido mejor” expresó Schubert a inicios de la comunicación.

“Se olvidan de sus orígenes, de dónde vienen, de su bandera, dejan a un lado sus luchas y suceden estas cosas en donde la sociedad cree menos. Me incluyo en el grupo de gente que intenta participar y estar activa que, en caso de no estar de acuerdo se dice. Me pasa en el comité de la unión Cívica Radical donde hay cuestiones en las que no todos estamos de acuerdo y trato de estar igual y dar mi punto de vista. Siempre hice militancia, tuve militancia universitaria, presidente de un centro de estudiantes, secretario general de la agrupación, fui director de Salud, fui concejal y quiero seguir creyendo que hay políticos que nos representen. Dentro de la UCR en el orden nacional y en distintas provincias está sucediendo algo parecido, en donde se está viendo una renovación política o que dentro del partido se abre el debate político, no quiero dejar de creen en mi partido, quiero creer que esas cosas van a cambiar”, señaló.

“Los más jóvenes con un mismo mecanismo de política vieja es algo que resulta peligroso, es algo que hace daño, pero es la gente, el vecino el que tiene que elegir, estamos en democracia, creo que el vecino hace una lectura y sabe elegir cuando quiere un cambio. Yo creo en una sociedad madura que a la hora de elegir plasma en la elección” agregó.

Asimismo, Schubert comentó “las veces que tuve la oportunidad de dar mi opinión, he expresado en el seno del comité que las elecciones internas son saludables. Por ahí, el afiliado tiene que tener la posibilidad de elegir hoy, y nosotros dentro de lo que es la UCR y ECO Esquina, tenemos que trabajar para conformar una fórmula para ganar a la gestión actual. Hay que tener unificación de criterios con dirigentes para vencer al gobierno municipal actual y en ese camino estamos, dando pasos importantes dentro de lo que es la alianza ECO Esquina. La localidad está pidiendo un cambio”, y consideró “creo que se debe dar y profundizar el diálogo entre distintos dirigentes, lograr un consenso, y la única forma que veo en la que se puede llegar a derrotar al actual intendente es unificando criterios. El mandato de Osvaldo Fagetti termino con una imagen positiva y el mandato de Humberto “Pipo” Bianchi también término con una imagen muy positiva, pero el mandato actual está terminando con una imagen de rechazo por parte de la sociedad. Dentro del radicalismo y ECO Esquina hay varios candidatos que están conformando un mismo espacio político. Me parece que estamos cerca de lograr la victoria en Esquina, pero también depende de la unificación entre dirigentes y proyectos para la ciudad”.

“Como dirigentes hay que ser estrategas para dar a la sociedad lo que demanda, debemos ser inteligentes y trabajar para que el cambio se dé y beneficien a Esquina. Hay dialogo y lo que faltan se van a dar para generar un proyecto superador. Es importante llegar a un acuerdo político para poder avanzar, puedo decir que hay dirigentes dentro de la UCR que están muy bien en las encuestas como candidatos”, finalizó el dirigente.