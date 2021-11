Este miercoles, el referente y militante de la UCR, Patricio Schubert, realizó una publicación en su red social de Facebook expresando sobre la próxima elección interna del partido y la postura de varios dirigentes al respecto.

“Me parece que hay algunos dirigentes que están un poco apresurados. Tuvimos un año con varias elecciones y se nota un desgaste en el electorado y también en los afiliados. No tengo nada en contra de nadie, estoy a favor del desarrollo de Esquina, y creo que, a futuro sí hay que hacer un análisis dentro de lo que es la UCR y pasar por un proceso de autocrítica, no es la primera elección que perdemos”, expresó Schubert a inicios del contacto.

“El presidente del partido, Armando Tognola, nos ha abierto las puertas al diálogo, a toda la dirigencia y he visto la participación en las distintas reuniones que se llevaban adelante en el comité. Me parece que, salir a decir cosas sólo por decir, es faltar el respeto a la militancia, a quienes participan en esto y al afiliado. Debemos hacer un análisis profundo y dialogar entre todos, planteando una estrategia a futuro co proyectos que se tienen para Esquina, viendo las cuestiones en donde debemos enfocarnos para que nos desarrollemos como ciudad. Hay que hacer eso en vez de salir a embarrar la cancha. Hay una realidad y es que, acá ganó nuevamente Hugo Benítez, a quien felicitamos y deseamos lo mejor para sus años de gestión”, agregó, sin embargo, la postura de muchos otros, sostienen que la interna en la UCR es algo que ya no puede postergarse más.

Por su parte, Schubert sostuvo “Yo he manifestado ciertas cuestiones dentro de las reuniones que se realizaron en la UCR y lo volveré a hacer en su debido momento. Creo que, una de las fallas que tuvimos, fue no contar con un candidato en concreto y presentándolo a última hora, desembocando en el resultado que se obtuvo. Como ya lo dije, me parece que en el 2022 vamos a tener tiempo para este proceso de autocrítica y reflexión, viendo qué cosas se pueden aportar para que no siga sucediendo lo mismo” y continuó “Creo que también, uno del ejes de la campaña, fue el error que se cometió. El electorado esperaba otra cosa”.

Por último, afirmó “De esta situación se sale con militancia, mucho trabajo. Debemos profundizar en lo que es el debate político dentro de las estructuras partidarias, hay muchas mujeres y hombres que pueden aportar al partido y por ende a la sociedad. Ay que seguir trabajando, en las elecciones se gana o se pierde y, si va mal, es porque hay coas en las que debemos corregir y mejorar. Quiero transmitir tranquilidad al afiliado radical, sé que hay personas valederas que pueden aportar mucho para Esquina. Creo que ya tendremos tiempo para analizar estas cuestiones y revertir la situación”.-