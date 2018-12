Patricio Schubert sobre la UCR: “yo creo que todos los radicales debemos analizar la cuestión de volver al ejecutivo municipal.”

El Dr. Patricio Schubert, en contacto con TN Esquina se refirió a la posibilidad de volver al comité de la UCR y aseguró que siempre está en contacto y presente en las reuniones. “Yo creo que lo que va hacia adelante es la conjunción de todos los potenciales políticos que tiene la UCR y eso es lo que se debe potenciar.”

“En las reuniones en las que me han convocado he dado mi crítica sobre ciertas cuestiones, en ningún momento salí en los medios a dar mi opinión porque yo estaba enojado y me pareció que el lugar donde plantearlo era el seno de la UCR. Yo creo que todos los radicales debemos analizar la cuestión de volver a la conducción del ejecutivo municipal y perpetuar la expresión del vecino, de afiliado y hacer el esfuerzo que sea necesario para poder llegar al ejecutivo municipal.”