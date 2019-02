Patricio Schubert: “Por lo general las convocatorias se hacen a través de una nota, en esta oportunidad se dio a través de un mensaje de whatsapp”

Patricio Schubert, Concejal, en contacto con TN Esquina, habló sobre la asunción de las nuevas autoridades del Honorable Concejo Deliberante y criticó, de alguna manera, el proceder de los representantes del mismo en cuanto a la convocatoria para estas elecciones. “Por lo general las convocatorias se hacen a través de una nota, la cual uno debe firmar para dar aviso a que la notificación fue recibida.”

“En este caso si bien se dio de una manera muy regular, hubo oportunidades en las que se dio a través de un mensaje de whatsapp, por ejemplo. Lo importante es que uno sea notificado pero creo que este tipo de prácticas no le hacen bien al ejercicio de la democracia. Se han visto casos en que se ha decidido que la oposición o las minorías no formen parte de las comisiones y con esto no me perjudican a mi sino a los vecinos que yo como concejal represento.”

“El diálogo, ponerse a disposición, etc. Son cuestiones que hacen que la democracia sea más sana; pero lamentablemente ocurre en todas las áreas, en el Concejo Deliberante, en los partidos políticos etc.”. expresó Schubert.