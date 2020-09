Emprender es una tarea complicada en la actualidad. Cada vez hay más gente que quiere sacar adelante nuevos proyectos y trabajos para subsistir o acrecentar su economía, pero la falta de posibilidades, como así también la falta de formación hace que muchos se queden por el camino sin poder concretarlo.

Según Patricio Schubert, en comunicación telefónica con La Mañana de Noticias, afirmó esto, sosteniendo que el iniciar un proyecto también tiene sus costos.

“Llevar adelante una producción y contar con las herramientas necesarias, muchas veces no tienen lo necesario. Muchas veces se cree que la gente no quiere hacer nada, pero la verdad es que la situación es compleja” expresó y continuó “Hay falta de recursos. Hay que ver que aporta el INTA y cuáles son los programas que maneja. Quienes trabajan allí son funcionarios públicos y me parece que sería bueno que la prensa preguntara sobre sus tareas, saber si alguien puede tener asesoramiento de su parte y qué ayuda puede dar, más allá de qué gobierno esté”, finalizando con el contacto.