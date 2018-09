Pastor Luis Vallejos: Entrega de anteojos recetados a unas 133 personas de la localidad

El Pastor Luis Vallejos en contacto con TN Esquina se refirió a la reciente entrega de anteojos recetados a un grueso número de personas de la localidad. Dijo: “Ayer pudimos concretar lo que en el mes de julio, a través del Consejo pastoral de Esquina y la Subsecretaría del Ministerio de Salud de la Provincia. Un trabajo hecho por el Dr. Luis Pérez la entrega de ciento treinta y tres anteojos, de los cuales quiero decirles que hay unos 25 anteojos que no fueron retirados, quizá porque las personas vivan en el campo o quizá no se enteraron”.

“Fueron muy contentos los que recibieron sus anteojos. Creo que en el mes de diciembre estamos por hacer otro operativo, no solamente en Esquina, sino también en Libertador. Vamos a hacer en los dos lugares porque el Ministerio está muy conforme con el trabajo que estamos haciendo. Es un brazo de la Iglesia que está pudiendo ayudar al que menos tiene, acercándose el Gobierno o de la Provincia a lugares y con otro grupo o sector de la sociedad, en este caso el Consejo Pastoral. Sabiendo lo que estamos haciendo cada Iglesia en cada ciudad y en cada lugar”.

“Acá no hay diferencias de credos y eso lo manifestamos. La inscripción no la hicimos en la Iglesia, sino que fue abierta. Es más tengo parientes dentro de la Iglesia que no les ha tocado porque llegaron tarde. Era respetando a la gente, el Ministerio fue contento por el trabajo que hicimos, por eso creo que en el mes de diciembre vamos a hacerlo en Esquina y Libertador, quizá más en Libertador”.

Por último, el Pastor Vallejos dejó su numero de teléfono para que se conecten con él con el fin de poder retirar los anteojos que aún no lo han hecho: 3777556077