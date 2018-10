Párroco Juan Carlos Mendoza: Marcha por el SÍ a la educación sexual con valores sin ideología de género

El padre Juan Carlos Mendoza, en contacto con TN esquina, se refrió a lo que fue la marcha que se realizó el pasado 28 de octubre en contra de la reforma de la ley de educación sexual integral. “Lo que se apoya es una ESI con valores sin ideología de género”, según las palabras del párroco. Decía también: “La iglesia no se opone a la educación sexual, sin embargo, dice no a la reforma de la ley con ideología de género.”

“Lo que apoyamos es una educación sexual con valores, con amor. Lo que se está apoyando ahora es la genitalidad sin amor, es decir, estamos viviendo una cultura relativista donde no se tiene en cuenta la moral cristiana y que reduce al hombre a la genitalidad cuando en realidad se trata de un hombre social, comunitario, con inteligencia, voluntad y todo esto no es considerado en tal reforma. Además, defendemos la idea de que esta tarea de educación pertenece a la familia, a los padres de los niños, adolescentes y jóvenes y lo que se hace actualmente es imprimir en manuales la idea de que el hombre puede casarse con otro hombre y la mujer con otra mujer, eso es imponer una ideología.”

“Desde la ley natural, Dios creó al hombre varón y mujer, no se habla de otro sexo; incluso desde el plano científico también se apoya esta idea. Respetamos a los que piensan distinto, pero estamos hablando de la educación de niños, de adolescentes. Cuando ellos se sean adultos y quieran elegir qué quieren ser esta bien pero con los niños no porque ellos no pueden decidir aún y esa decisión debe quedar en manos de sus padres. Un padre siempre va a querer lo mejor para su hijo y lo mejor es una buena educación.”