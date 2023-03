Desde el móvil de “La Mañana de Noticias” nos acercamos a dialogar con Evangelina Rivero, delegada de SUTECO quienes encabezaron el paro docente con movilización en Esquina.

Evangelina expresó: —»El acatamiento del Paro en Esquina es muy alto. Ronda en noventa y pico porciento. Como principal reclamo estamos exigiendo el aumento del Básico, que no sea solo blanqueo y que las cuotas sean más cortas, porque si llegamos a octubre cómo está planteado la inflación nos va a superar. ¡También se pide que el plus sea por cargo, no por agente! Porque si no el docente no llega al mínimo garantizado.”—

Sin embargo, continúo —»Todo aumento al básico no solo impacta en el bolsillo del docente, sino también en los pasivos, que es la parte más desprotegida en la actualidad. Pedimos al IOSCOR que las prestaciones que brinda estén cubiertas en su totalidad, porque hoy cualquier médico te está pidiendo un plus sobre la obra social y no tenés un estudio que sea 100% cubierto. Las prestaciones para discapacidad totalmente olvidadas. El aumento a las asignaciones familiares no solo por hijo, sino también en los casos de nacimiento, prenatal, matrimonio, etc.”—

Para finalizar, agregó: —»Se habló con los otros gremios, pero ellos tuvieron su congreso individual. ACDP dejó a sus docentes que se adhieran al paro si quieren, pero ellos no adherían. SADOP sí adhiere pero al paro de mañana. De otros sindicatos no hay respuesta. El descontento de los docentes es general. No puede ser que los docentes que trabajan en la Escuela 627 no cobren zona. Tienen que viajar todos los días. Cómo antes dependían del Normal tienen zona A. Gastan gran parte de su sueldo en movilidad. Con la Sra. Ministra es muy cerrado el diálogo, no permite sugerencias y ellos trabajan solamente con los gremios colaboradores al Gobierno (dicho por ella).»—