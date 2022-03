Hablamos en “Mañana de Noticias” con Evangelina Rivero, la secretaria de Prensa de SUTECO, sobre el paro de docentes de la provincia.

– ¿Que nos podes contar sobre este paro docente convocado por SUTECO?

– Nosotros hicimos un relevamiento durante la semana pasada y esta semana, consultando a los docentes y casi el 95% de ellos está en desacuerdo en la forma que se lleva a cabo el incremento salarial propuesto por el gobierno, y ellos nos solicitaron una medida de fuerza de 48 hs., decidimos comenzar con uno de 24 hs., para ver la respuesta del gobierno.

Se le solicita una suba retroactiva de enero, ya que desde octubre no tenemos aumento y eso no se logró en el acta de acuerdo. También pedimos un plus por cargo, ya que estamos por debajo de la línea de la pobreza y a este ritmo y con la inflación, un docente pierde anualmente $400.000.

– Antes del comienzo tuvieron paritarias, ¿Qué sucedió?

– SUTECO no firmó el acta de acuerdo, porque no estábamos de acuerdo. Pedimos que se abra la mesa de negociación para que se revean los descuentos de IOSCOR, porque no nos cubre ni un análisis clínico.

Todos los docentes de la provincia respondieron a esta medida de fuerza, y en Esquina se acató el paro en un 95%, ya que el descontento es generalizado. Estamos cansados de los aumentos en cuotas, de estar bajo la línea de la pobreza.

– Esta medida es de 24 hs. ¿Se piensa en otra medida de fuerza si no hay acuerdo?

– Volveremos a consultar a los docentes, que son los que deben ser escuchados por el gobierno.

– Con todo esto que está sucediendo, el tiempo sin clases, clases virtuales, algunos sin conectividad en la pandemia y demás, ¿Quién piensa en los alumnos, en su educación?

– Te hablo como madre, teniendo hijos en diferentes cursos. Les tengo que enseñar a ellos que tienen que luchar por sus derechos. Si no pensara en mis hijos, no estaría luchando.