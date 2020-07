El municipio independiente propuesto hace ya varios años por parte de pobladores del paraje Malvinas se viene planteando y exigiendo en la Legislatura para concretarse.

El proyecto fue presentado por el poder ejecutivo y con el respaldo de artículos 217 y 219 de la Constitución Provincial donde se establece que todo centro de población con asentamiento estale de más de mil habitantes puede constituirse en municipio como así también contar con la facultad de organizarse sociopolíticamente, fue analizado por la Cámara Baja, pasando por las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, y Asuntos Municipales., creando un despacho favorable en donde el proyecto pasa a ‘Prensa’, con posibilidades de lograr media sanción favorable para la creación del Municipio.

Además, no se omite la consideración de que el paraje Malvinas de Esquina cuenta con una base económica ganadera, un gran número de habitantes, la ubicación de escuelas, una estación sanitaria, un destacamento policial y una sub sede del registro civil.

La distancia con el departamento es uno de los problemas que dificulta a los pobladores poder satisfacer sus necesidades y llevar a delante ciertos trámites, por lo que se justifica más la importancia de contar con un organismo municipal propio.

La diputada María Eugenia Mancini, a través de un contacto telefónico con La Mañana de Noticias, respecto a esto sostuvo que “las leyes no pueden marchar en forma separada a lo que la comunidad pretende. Me parece que eso es una imposición que no corresponde. Creo que la población de Malvinas estará de acuerdo con esta municipalización, pero hubiese sido bueno tener la oportunidad de reunirnos con la gente del lugar para plantear bien el tema en cuestión. Este proyecto está marchando y teniendo mucho consenso, pero tal vez no todos conocen sobre el destino de su población” y remarcó “Las leyes deben estar acompañadas siempre de la opinión y el pensamiento de la comunidad. El proyecto está avanzando igual “.-