Delicia Bottari, jefa de PAMI en la localidad de Esquina, habló sobre los subsidios que se le otorgarán a los afiliados que fueron afectados por las inclemencias climáticas, las cuales provocaron inundaciones y muchas pérdidas materiales. “En el día de ayer se realizaron los relevamientos a los afiliados, contamos con la visita de las asistentes sociales y nuestro coordinador provincial, estuvieron trabajando desde el lunes pasado.”

“En otras oportunidades ya hemos hecho relevamientos; en algunos casos las asistentes sociales van hasta el domicilio del jubilado y en otros se cuenta con la presencia de familiares o del afiliado mismo para poder conocer la situación, cuáles fueron las perdidas y la zona, etc. El subsidio tiene un monto de $3.000, el mismo vendrá a través del recibo de sueldo, es decir, no es inmediato; no se trata de un monto muy alto pero puede servir para reponer un mueble, un colchón, algo necesario que quizás no se pudo salvar. De esta manera el instituto va a asistir a los inundados que son afiliados de PAMI.” Explicó Bottari.