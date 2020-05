En el día de la Fiesta Patronal de Santa Rita de Casia, el padre Juan Carlos Mendoza habló con nosotros en La Mañana de Noticias, señalando el inédito contexto de celebración que deja la situación actual y comentando sobre el cronograma que se desarrollará durante la jornada.

A diferencia de años anteriores, la celebración tradicional de Santa Rita que año tras año trae consigo más fieles y devotos, ha suspendido la procesión, el acompañamiento de personas en los recorridos y el ingreso masivo en las visitas al templo, debido al seguimiento de medidas preventivas por el covid 19.

“A las 16:00 saldremos con la imagen peregrina de Santa Rita a recorrer los distintos barrios de la ciudad, sin procesión y a las 18:00 se hará la misa de clausura, transmitida por distintos medios locales” comentó el párroco.

“La tecnología permite que la gente siga, permitiendo estar en comunión de esta manera” agregó.

El recorrido dependerá del estado de las calles y las condiciones climáticas.

“No es que uno no tenga voluntad, pero hay lugares en donde no podremos transitar. Las circunstancias se presentaron así y eso no debe llevar a perder la fe. Debemos convertir nuestro corazón y esperemos que después de esto podamos adecuarnos a los cambios. En la iglesia tampoco será lo mismo. El mensaje de este año es aprender a ser más solidarios y fraternos entre todos nosotros”.