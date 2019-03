Padre Juan Carlos Mendoza, único sacerdote en la ciudad, acompañado por Pablo Stortti, Juan José Godoy (futuros sacerdotes)

El Padre Juan Carlos Mendoza, quedó como único responsable de las Parroquias en la localidad. El domingo también asumió el cargo de la Parroquia Santa Catalina y hasta ahora es el único sacerdote que tenemos en la ciudad, acompañado por Diáconos. En comunicación con la Mañana de Noticias nos contó un poco más al respecto.

“Me acompañan Pablo Stortti, Juan José Godoy (futuros sacerdotes) y Hugo Florentín (Diacono)”.

Son más de 60 Capillas de todo el Departamento y las tareas de cada una recaen sobre el sacerdote Juan Carlos.

Destacó el acompañamiento y la ayuda que recibe por parte de los Diáconos, haciendo más llevadera la situación, ya sea porque surjan bautismos, asistencia a matrimonios o celebración de la Palabra.

“Desde que llegué se formo la Pastoral Carcelaria, la Pastoral de la Salud, donde cubrimos sanatorios y hospital y en las comunidades también. Hay un lindo grupo de laicos que es muy activo y está llevando adelante la obra evangelizadora de anunciar a Cristo al mundo entero”.

Por otra parte, el Padre nos comentó “Ya comienza la Pre Novena de Santa Rita. Parece mentira-Expresó-, como pasa el tiempo. El próximo domingo, cuando esté finalizada la misa de 21:00, nos encaminamos en caravana para llevar la imagen de Santa Rita a la comunidad Inmaculada Concepción, y desde ahí, la imagen peregrina va a visitar toda la periferia”.

“Este año llegaremos con el lema de “¿Qué es el joven para que te fijes en él?”. “Tendremos que trabajar mucho con la juventud. Son el presente y futuro de la Iglesia.”

La imagen de Santa Rita, con la cofradía, estará visitando a todas las instituciones y zonas del centro.

Con respecto a un caso relevante que se trajo durante la charla, de una menor y las relaciones sexuales (consentidas o no) que mantuvo con un adulto quedando embarazada, expresó “Se dicen muchas cosas. La Iglesia tiene su postura firme y en eso no vamos a claudicar. Nosotros siempre vamos a defender la moral cristiana, la dignidad de la persona, y no dejarnos llevar por lo que el mundo propone en cuanto a los temas de ideología de género y otras cosas que, sabemos que están en boga. Nosotros como país, anoche hemos hecho una marcha diciendo “SI” a la vida”.

“La gente espera la llegada de la Patrona que lleva bendiciones, consuelo y fortaleza. Como Iglesia llevamos un mensaje de fe y de salvación”.

El Padre Juan Carlos, se despidió brindándonos una bendición para todos.