La agrupación de vecinos de C. Schweizer realizó una reunión debido a las obras suspendidas del arroyo Saturno en el paraje.

Uno de los participantes de dicha reunión en la comunidad fue el párroco Juan Carlos Mendoza, quien a través de “La Mañana de Noticias” manifestó que “es un trabajo que hace tiempo venimos haciendo. Una de las grandes preocupaciones de la gente era el paso y los caminos. Desde ahí vengo insistiendo de que si no se juntan no serán escuchados”

En la reunión también estuvo presente el intendente de Libertador y algunos técnicos de ICA.

“Los caminos no dan para más, entonces, a raíz de eso los vecinos se auto convocaron y me invitaron, formándose la comisión vecinal de C. Schweizer” contaba el padre Juan Carlos, afirmando que se planteo la problemática de las inundaciones y el mal paso en las rutas del lugar.

Y continuó “hay que llegar al dialogo y encontrar el bien común para que no se perjudique ni a uno ni a otro”, refirió a los productores y propietarios que se oponen a las obras de canalización, resaltando que “el arroyo crece o llueve mucho los caminos se tornan intransitables y se topa con el agua en las cosas”

La comisión vecinal de la zona se volverá a reunir el día de hoy con aquellos que se oponen al proyecto para intentar nuevamente un acuerdo.

“siempre digo que debemos sentarnos a dialogar, como gente civilizada en un marco de paz y llegar a un acuerdo” remarcó el padre Juan Carlos Mendoza.