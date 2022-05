El Padre Juan Carlos Mendoza, en “La Mañana de Noticias”, al ser entrevistado por el móvil de exteriores, con quien habló sobre lo que dejó la fiesta de Santa Rita, y lo que se viene para este domingo.

– Padre, este domingo hay un evento especial en la Parroquia, ¿Verdad?

– Así es, quería invitar este domingo a todos los comunicadores sociales, ya que celebramos La Ascensión del Señor a los Cielos y es la 56° Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales. El Papa Francisco siempre nos manda una carta para esta jornada.

El tema de esta jornada es muy impactante, “Escuchar con los oídos del corazón”. La misa la vamos a hacer a las 20 horas, aquí en el templo parroquial.

Dicen algunos extractos de la carta del Papa “En la Biblia aprendemos que la escucha, no solamente posee el significado de una percepción acústica, sino que está esencialmente ligada a la relación dialógica entre Dios y la humanidad. “Shemá Israel”, escucha Israel, el principio del primer mandato de la Torá.

Se propone continuamente en la Biblia, hasta tal punto que San Pablo afirma que la fe proviene de la escucha. Efectivamente, la iniciativa es de Dios, que nos habla y nosotros respondemos escuchándolo, pero también esta escucha, en el fondo proviene de su gracia. Como le sucede al recién nacido, que responde a la mirada y a la voz de los padres. En los cinco sentidos, aparece que el privilegio por Dios precisamente es el oído, quizá porque es el menos invasivo, más discreto que la vista y por lo tanto deja al ser humano más libre. La escucha como condición humana de la buena comunicación.

Existe un uso en la vida cotidiana, que no es verdadera escucha sino lo contrario, el escuchar a escondidas. Es una tentación siempre presente, ya que hoy en el tiempo de las redes sociales, parece haberse agudizado el escuchar a escondidas y espiar, instrumentalizando a los demás para nuestro propio interés. Por el contrario, lo que hace la comunicación buena y plenamente humana, es precisamente, la escucha de quien tenemos delante, cara a cara.

La escucha del otro, a quienes nos acercamos con apertura leal, confiada y honesta. Lamentablemente, la falta de escucha que experimentamos muchas veces en la vida cotidiana, es evidente en la vida pública, en la que a menudo, en lugar de oír al otro, lo que nos gusta es escucharnos a nosotros mismos.

Esto es síntoma de que, más que la verdad y el bien, se busca el consenso. Más que a la escucha, se está atento a la audiencia. La buena comunicación, en cambio, no trata de impresionar al público con un comentario ingenioso, dirigido a ridiculizar al interlocutor, sino que presta atención a las razones del otro, y trata de hacer que se comprenda la complejidad de la realidad. Es triste también, cuando en la iglesia se forman bandos ideológicos, la escucha desaparece y su lugar la ocupan contraposiciones estériles.

Escuchar es, por lo tanto, el primer e indispensable ingrediente del diálogo y de la buena comunicación. No se comunica si antes no se ha escuchado, y no se hace buen periodismo, sin la capacidad de escuchar, para ofrecer una buena información, sólida, equilibrada y completa.

Es necesario haber escuchado durante largo tiempo, para contar un evento, o describir una realidad. En un reportaje, es esencial haber sido escuchado, dispuesto también a cambiar de ideas y de modificar las propias hipótesis de partida.

Es un extracto de la carta del Papa Francisco, para la jornada mundial de comunicaciones sociales.

En cuanto a la celebración de nuestra Santa Patrona, la pre novena fue muy linda, porque ya habíamos hablado, que la imagen de Santa Rita peregrina había recorrido toda la periferia de Esquina y otra imagen visitó las instituciones. Luego comenzamos con la novena, nueve noches muy profundas y fuertes. Muchísima gente ha participado y después, llegó el momento culminante de la fiesta de nuestra patrona Santa Rita. Tan esperada por todo nuestro pueblo y por todo el pueblo de Dios, de tantísima gente que se agolpó hasta el santuario, para pedir o agradecer.

Ya es mi novena novena, en ocho años que estoy, ya preparé nueve veces la novena y la fiesta patronal de Santa Rita y la verdad, que este año fue por lejos, mucho más multitudinaria que las otras ediciones.

Cada fiel que llega al santuario, puede encontrarse con el Señor, esa sería la más grande satisfacción, porque para eso apunta todo lo religioso que hemos preparado.

Pedimos perdón, si algo no salió bien, pero es mucha gente la que participó y aún estos días, llegó gente que no pudo venir el domingo. Así que agradezco desde aquí, por este importante medio, a toda la gente que colaboró de una u otra manera, para que esto sea realmente una verdadera fiesta, como lo fue el 22 de mayo.

– Escuchamos atentamente primero, lo que vamos a estar viviendo los que hacemos comunicación, este domingo en la misa y después lo que hace a la fiesta patronal de Santa Rita de Casia, que fue el día domingo.

Hubo muchísimas cosas acertadas, como fue la carpa de los peregrinos. Y después también, todo lo que se ha hecho. Lo que fue la obra de teatro “Rita”, donde usted estuvo presente y pudo ver esa obra de teatro muy bien lograda. Mucha gente de afuera quedó muy contenta de cómo encontraron la ciudad y como estaba preparada la fiesta para ellos, muy buena la organización.

– Así es, la verdad que yo estoy muy agradecido a todos, los comerciantes, a la gente que colaboró. La carpa fue un acierto verdaderamente impresionante, la gente emocionada, recibimos cientos de miles de felicitaciones, de parte de los fieles por la realización, por todo lo que hicimos.

Tanto el centro, como la costanera, donde había los puestos, no se podía caminar porque era impresionante la cantidad de gente. Me alegro mucho por la gente que puso venta de comidas, porque el peregrino quería comer, sentarse a comer. La plaza estaba llena de gente que tendían su manta y comían sentados. Fue todo muy lindo.

Quiero destacar también, la organización de las agrupaciones, sacamos la imagen de Santa Rita para saludar.

Este año sacrificamos seis animales en la comida del domingo, en el almuerzo, y salió todo muy bien. No quedó nada.

El que hace algo siempre se equivoca, por eso seguramente en algo nos habremos equivocado, por eso pedimos disculpas. Muchísima gente quería hablar con nosotros para contarnos de su testimonio, del favor que le había hecho Santa Rita.