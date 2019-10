Oviedo: “El Partido Liberal no va acompañar al gobierno local, no nos vamos a prestar para cosas que, consideramos, no están bien”

“El Partido Liberal es un partido que construye desde las cuestiones que son buenas y positivas, y sirvan para el desarrollo de la comunidad. No acompañará al gobierno local actual. No nos vamos a prestar para cosas que, consideramos, no están bien”, Inició diciendo Carlos Oviedo, presidente del Partido Liberal, en lo que refiere al acompañamiento a la gestión municipal para un nuevo periodo a partir del 27 de octubre, en las elecciones generales. Por otro lado, se habló también sobre el proyecto de presupuesto del Concejo Deliberante, el cual tiene un monto que supera los 3 millones de pesos. “Allí hay un tema que se va a corregir en comisión. Hay partidas presupuestarias que deben corregirse. No se puede subir una dieta de concejal porque hay un tope que no debe superarse, establecido por la Carta Orgánica”. Este proyecto será nuevamente evaluado en la próxima sesión. Además, comentó que “hay un montón de cosas que hay que desmenuzar. Incluye el sueldo del personal del concejo, los cuales deberían reponerse con el nuevo presupuesto. Son temas a discutir y a analizar”.