En la sesión extraordinaria llevada adelante el día lunes, se aprobó el proyecto de donación del 14% del aumento de los concejales, al hospital San Roque.

En contacto con el Vice Intendente y presidente del HCD Carlos Oviedo, hablamos acerca de los planteos que estuvieron presentes durante dicha sesión en el HCD.

La nueva ordenanza 02/2020 ya establece la donación del 14% de las dietas de concejales, previsto en la ordenanza 050/2019 donde se les otorgaba un aumento de dicho porcentaje. Dichos recursos serán destinados para adquisición de equipamientos y elementos necesarios en el Hospital San Roque para el tratamiento de la pandemia.

Asimismo, la ordenanza invita al ejecutivo municipal, vice, secretarios, asesores y jueces a destinar el aporte al fondo especial en apoyo al sistema sanitario de salud.

“Antes de la aprobación, hubo modificaciones en el proyecto según planteos de sectores que decían no poder donar algo que todavía no era seguro, lo cual me pareció prudente. Debe considerarse los ingresos que tendrá el estado municipal, en base a un análisis técnico contable, a raíz de todo lo que viene ocurriendo. Si bien no se están generando muchos gastos, el municipio tampoco esta recaudando. Lo que quedo plasmado en la sesión es la predisposición de concejales para aceptar los recursos en un proceso donde la situación lo requiera, donando más de lo que se estableció y poniendo a disposición todo lo que sea presupuesto del Concejo” expuso Oviedo.

Por otro lado, en cuanto al dictamen de año pasado de la Comisión de Hacienda donde registra el presupuesto 2020, Oviedo manifestó que acudiría a un Sumario Administrativo por el extravió del mismo, y dijo “manifesté ante la insistencia de un despacho que, en primer término se apruebe la ordenanza sobre el presupuesto del HCD, en segundo término se apruebe el proyecto del DEM sobre el presupuesto general de recursos y gastos de la municipalidad con sus respectivos anexos, y constituyendo el plan de obras públicas, en tercer término que el proyecto de ordenanza tarifaria se apruebe.

El dictamen no modifica nada la decisión institucional y autónoma que tuvo el Concejo Deliberante de modificar la actualización tarifaria y otros aspectos más.

Hoy se está aplicando y ejecutando todo el presupuesto municipal y del Concejo, y todo lo que establece la ordenanza” y continuó “Me da tristeza escuchar a personas que representan a sectores de trabajadores estén cuestionando eso”.

En lo que respecta a los proyectos presentados antes de su unificación y aprobación, el vice intendente coincidió en que las diferencias y disputas, causantes de no llegar a un consenso, fueron irregulares ante la situación, pero que la aprobación del mismo no tiene nada que ver con un elemento de “presión” para el intendente, tal como lo manifestó una concejal del bloque Eco.