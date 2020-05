El informe epidemiológico consigna que nuevamente en Corrientes no hubo casos positivos de Coronavirus en las últimas 24 horas. Por lo que el acumulado a la fecha se mantiene en 78 casos positivos, de los cuales 41 personas se recuperaron y fueron dadas de alta. Mientras que se encuentran activos 34 casos que están aislados y en buen estado de salud, otros tres se encuentran internados en sala general del hospital Llano. En aislamiento preventivo se hallan 1210 personas y concluyeron esa condición de aislamiento a la fecha 4339 personas. El Comité de Emergencia, insiste en recomendar a la población la necesidad de cumplir con las medidas de distancia social, no salir a las calles sino es por razones estrictamente necesarias y concurrir a los lugares autorizados en horarios establecidos y cuando lo hicieran deberán usar barbijo, mantener la distancia entre las personas, no generar aglomeraciones y cumplir con las medidas de higiene recomendadas por la autoridad sanitaria.



Por su parte el Dengue mantiene estabilidad en los contagios, se registraron nueve nuevos casos, cuatro en Capital y cinco en el interior, lo que obliga a renovar día a día las acciones para controlar el vector en todo el territorio provincial, para lo cual actúan equipos de los municipios, la provincia y nación respectivamente.





Situación epidemiológica de

la Provincia de Corrientes



DENGUE

Se diagnostican 9 casos nuevos

TOTAL 1042/ 31 CASOS DE DENGUE EN SEGUIMIENTO

RECUPERADOS 1008

CAPITAL: nuevos diagnósticos 5

Total: 837

INTERIOR: 4

Total: 205

Ituzaingó: 83 casos

Santo Tomé 20

Virasoro 28

Esquina 3

Curuzú Cuatiá 5

Goya 5

Bella Vista 5

Saladas 6

San Cosme (Paso Patria) 28

Paso de los libres 2

Mercedes 3

San Luis del Palmar 3

San Carlos 4

General Paz (ITA IBATE) 4

Empedrado 5

Colonia Liebig 1

Se han dado de alta a 1008 personas, con recomendaciones para evitar reinfecciones

Prosiguen las acciones de control vectorial, fumigación, vigilancia focal y búsqueda de febriles.

CORONAVIRUS-COVID-19

No hubo casos nuevos positivos

Se acumulan a la fecha 78 casos positivos.

34 casos positivos se encuentran aislados y en buen estado de salud. Otros tres positivos se encuentran internados en sala general del hospital Llano, en condición clínica estable.

Se han recuperado 41 personas y fueron dadas de alta.

1210 personas se encuentran en aislamiento preventivo.

Concluyeron a la fecha el aislamiento preventivo 4339 personas.